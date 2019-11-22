‘Eğitim ya da Eğitim’ dergisi öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan ‘Eğitim ya da Eğitim’ dergisinin Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda düzenlenen tanıtım programına katıldı. Selçuk, dergiyi çıkartırken aslında çok büyük bir beklentilerinin söz konusu olmadığını belirtti. Hayatın bütünlüğü içerisinde renklerden bir rengi boyutlardan bir boyutu tamamlamak ve güzelleştirmek için böyle bir çabanın içerisinde girdiklerini söyleyen Selçuk, şöyle konuştu:

“Bu çabanın sonucunda da öğretmenlerle aramızdaki bağların, kılcal damarlara kadar ulaşabilmesi için küçük bir gaye edindik. Eğitimin aslında hayatın tüm sahneleriyle alakalı olduğunu, eğitimin yalnızca sınıfın içerisinde bazı kazanımların öğretimi meselesi olmadığını, hayat sahnesinin tüm boyutlarını içermesi gereken bütünlüklü bir yaşam görüşüne ihtiyacı olduğunu ve bugünkü dünyaya baktığımızda da eğitimi eğitmek ihtiyacı olduğunu fark ediyoruz. Bu yüzden buna bir neşe ve güzellik katalım diye böyle bir çabamız oldu. Bu çabayı sergilerken öğretmenlere, velilere ve kendimize, ‘Kültür ve sanat olmadan insan kendi kemalatını yaşayamaz’" mesajını verdik. İnsan varlığının gayesi olan yolculuk serüveninin daha neşeli, kaliteli geçebilmesi ve kamil insan olma yolundaki ortak hedefin gerçekleşebilmesi için bazı araçlara ihtiyaç var. Bu dergiler bir şekilde insanların birbirleriyle olan bağını kelimeler vasıtasıyla derinleşmesini ve aralarındaki muhabbetin gelişmesini sağlayacak.

ÜLKENİN TARİHSEL VE GÜNCEL BİRİKİMİNİ ÖĞRETMENLERİMİZLE DAHA ÇOK KONUŞMALIYIZ

Bugün bir arada olmak için, öğretmen odalarında olmak için ve ortak bir konuşma mevzu konusunda belirli bir içeriği paylaşmak için buradayız. Elbette çocuklarımız için buradayız. Hayatın bu bütünlüğünü ortaya koyup duyguyu, düşünceyi ve eylemi birleştirmek için buradayız. Eğer insanın yaratılışta sahip olduğu duygu, düşünce ve hareket bütünlüğünü birleştirmek için buradayız. Eğitimi kavram dünyasına sokamazsak sadece belirli soruların cevaplandığı ve insan yetiştirmek yerine sınava adam hazırlama gibi bir amacın gerçekleştiği bir çerçeveye sıkışır kalırız. Bütün okullarımızda ve öğretmen eğitimlerimizde bu ülkenin değerlerini, kıymetlerini, sanatçılarını, bütün insanlarını, ülkenin tarihsel ve güncel birikimini öğretmenlerimizle daha çok konuşmalıyız. Bu isimlerin çabalarını çok daha iyi görmeliyiz. Aşık Veysel'in ‘Gözlerim görseydi toprağı göremezdim’ sözü var. Eğer gerçekten görülecekse nasıl bir göze ihtiyaç olduğu yeniden tefekkür etmek durumunda. Bakmak ve görmek arasındaki farkı yeniden inşa etmek önemli.

TÜRKİYE'NİN BİRİKİMİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Dergi isminde geçen ‘ya da’ kelimesiyle bir mesaj verme kaygısı ve benzeri bir beklenti yok. Diyalektik olarak 'ya da' kelimesiyle aslında başka perspektifler ve bakış açıları da var demeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz bakış açısının dışında bakış açılarına davet ediyoruz. Bir meseleye 'şudur' ya da 'budur' demek yerine hem 'o' hem de 'o' demek istiyoruz. Yani hem 'hem de' derken hem 'ya da' derken aslında vermek istediğimiz mesaj öncelikle kendimize. Diyoruz ki, eğer tabiata da bakarsak bir mıknatısta eksi ya da artı kutuptan söz ettiğimizde, artı ya da eksi kutup kendi başına bir işlev görmüyor, iki kutup temas ettiğinde elektrik ortaya çıkıyor. Bu temasa daha çok ihtiyacımız var. Bir mutabakata daha çok ihtiyacımız var. Cep telefonlarımızın ve şahsi dünyamızın birikimiyle değil, Türkiye'nin ve dünyanın birikimiyle bir arada olmak zorundayız. Bu yüzden de Türkiye'nin birikimini çok önemsiyoruz. Bugünkü kültür dünyamızdaki insanlarımızın, büyük beyinlerimizin gösterdiği çabaları bütün toplumla paylaşmak istiyoruz. Onların kelime dağarcıklarını çocuklarımızla karşılaştırmak istiyoruz. Bu dergide geçen bir kelimenin sınıfın içerisinde öğretmen tarafından tekrar edilmesini önemsiyoruz. Yazarlarımızın, birikimi olan muhteşem insanlarımızın zihin dünyasının sınıfların içerisine organik olarak girmesini çok değerli buluyoruz. Meslektaşlarından derginin yaşaması, devam ettirilmesi ve içerik katkısı için hususi destek bekliyorum. Bu tür dergilerin devamlılığı sadece idari ve ticari bir başarı değil. Bu devamlılık bir medeniyetin kendi çizgisini koruması meselesi. Eğer bir medeniyet çekirdeğinden söz edeceksek bunun oluşabilmesi için önce temel mekanizmaları kurmamız gerekiyor. Bu mekanizmaları kurmadan hayatın bütün sahnelerinde kültürün yeşermesi mümkün olmuyor. Hayatın bütün sahnelerinde kültür yeşermeyince zihniyet dönüşümü dolayısıyla bir medeniyet çekirdeği ortaya çıkmıyor. Eğer bu daireyi, silsileyi merak ediyorsak ya da bunun gerçekleşmesini hususunda bazı kaygılarımız varsa, özellikle MEB tarafından öğretmenlerimize yönelik olarak yapılan bu tür çalışmaların ve dergilerin aslında bütün çocuklarımıza yönelik olduğunu, sınıflarımızı, okullarımızı güzelleştiren çabalar olduğunun da farkındayız."

Milli Eğitim Bakanı Danışması ve Eğitim ya da Eğitim Dergisi Editörü İpek Coşkun'un derginin tanıtım sunumunu yaptığı programda, Oylum Talu'nun moderatörlüğünde düzenlenen ‘ya/da konuşmaları’nda derginin ilk sayısına yazılarıyla katkı sunan Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu birer konuşma yaptı. Derginin tanıtım filminin gösterildiği programa, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra sanat ve eğitim dünyasından isimler, öğretmenler ve veliler katıldı. Etkinlikte, derginin internet sitesi ‘yadadergi.com’ da tanıtıldı.

BAKAN SELÇUK'A ‘ÖĞRETMENLER GÜNÜ’ SÜRPRİZİ

Programın düzenlendiği Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'na gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a, bir grup öğretmen Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz yaptı. 10 kişilik korodan oluşan öğretmenler Selçuk'u, sınıf öğretmeni Ayşe Gül Şenel'in bestelediği ‘Öğretmenler Günü’ marşıyla karşıladı. Marşa eşlik eden Bakan Selçuk, "Çok güzeldi, harika, muazzam" diyerek öğretmenlere teşekkür etti, onlarla fotoğraf çekildi.

DERGİNİN İLK SAYININ DOSYA KONUSU ‘DÖNÜŞÜM’

MEB tarafından hazırlanan ‘Eğitim ya da Eğitim’ dergisinin ilk sayısı yayımlandı. İki aylık sürelerle yayımlanacak derginin birinci sayısı tüm öğretmen odalarında, kitap ve dergi satış noktalarında yerini aldı. Dergi, eğitim meselelerinin kültür, sağlık, sanat, spor gibi hayatın tüm bileşenleriyle tanımlandığı ve irdelendiği, çözüm önerilerinin tartışıldığı, iyi örneklerin yakından incelendiği, dünyanın eğitim gündeminin takip edildiği bir platform olarak yayın hayatına başladı. Eğitim için kültür, sanat ve yaşam alanlarında nitelikli gündemler oluşturmak amacıyla çıkarılan dergide, dönüşüme dair yer alan başlıklardan bazıları şöyle:

"Ya da ve Dönüşüm Üzerine Ziya Selçuk'la söyleşi, Doğan Cüceloğlu/Öğretmenin Dönüşümü Çocuğu Tanımaktan Geçer, Şule Alan/Zeka Paradigmasının Düşüşü, Kemal Sayar/Çocukluğun Dönüşümü mü Kayboluşu mu?, Refik Anadol ile Sanatta Dönüşüm Üzerine Söyleşi, Dönüşümde Hasan Ali Yücel Mirası, Seyhan Bozkurt/Bir Kültür Fabrikası: Tercüme Bürosu, İpek Coşkun/Dünyanın Eğitim Gündemi, Beyaz Perdenin Sıradışı Öğretmenleri, Toplumsal Dönüşüme Bir Derviş Gözü, Numune-i Terakkiden İstanbul Erkek Lisesine, Türk İğnesinin Mucizesi: Olgunlaşma Enstitüleri, Serap Ekizler Sönmez'le Geometrik Desenler Üzerine Söyleşi."

Derginin Ocak 2020'de yayımlanacak ikinci sayısı ise ‘Merak’ dosyasıyla okurların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.