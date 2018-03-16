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    Eğitim teknolojilerinde 300 sunum sizi bekliyor

    Hürriyet Eğitim
    16.03.2018 - 15:56 | Son Güncelleme:

    5’inci Eğitim Teknolojileri Konferansı, 24 Mart’ta düzenlenecek. Konferans boyunca eğitim teknolojileriyle ilgili yaklaşık 300 sunum yapılacak. Yaklaşık 2 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

    Teknolojinin eğitim ortamlarına etkili bir araç olarak entegre edilmesi; idareci, öğretmen ve öğrencilerin teknolojiyi etkin biçimde kullanması, kurumların teknolojik yatırımlarının hedefine ulaşması amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenecek Eğitim Teknolojileri Konferansı, 24 Mart’ta İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye Özel Okullar Derneği IT Komisyonu’nun katkılarıyla düzenlenen konferansta katılımcılar, Next Akademi Kurucuları’ndan Serdar Kuzuloğlu’nun ‘Whatssap Çağında Eğitim’ konulu sunumunun yanı sıra eş zamanlı 6 farklı oturumda, toplam 291 sunumdan seçtiklerini izleme fırsatı bulacak.

    Etiketler: Eğitim Teknolojileri Konferansı , Eğitim , TEKNOLOJİ , İstanbul Kültür Üniversitesi , Türkiye Özel Okullar Derneği
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