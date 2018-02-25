Eğitim Teknolojileri Zirvesi 3 Mart’ta

Bu yıl 3 Mart’ta 5’incisi gerçekleşecek Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ18) alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacıları bir araya getirerek, panel ve atölyelere ev sahipliği yapacak. Katılımcıların yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yeniliklerden haberdar edilmesi ve bu alanlarda çeşitli uygulamalar deneyimlemeleri hedeflenen zirvede; eğitim, iş ve medya dünyası bir araya gelecek. Radisson Blu Hotel Şişli’de düzenlenecek olan ETZ18’in açılışında “America’s Got Talent” yarışmasının finalisti dünyaca ünlü Light Balance grubu, led ışıklarla muhteşem bir dans gösterisi ile sahne alırken, 88 konuşmacı katılımcılarla buluşacak, 34 atölye ve 7 panel gerçekleştirilecek. Etkinliğe dair açıklama yapan Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy Ergül, “Bu sene 5’incisini düzenlediğimiz ETZ18, eğitimin bugününü ve geleceğini takip eden eğitim kurumlarını, iş dünyasını, medyayı, öğrencileri ve velileri bir araya getirmek, eğitim gündemine evrensel değerleri önceler biçimde yön verebilmek açısından çok önemli. Teknolojinin ve internetin son hızla şekillendirdiği günümüz dünyası için eğitimde teknolojiyi doğru konumlandırmak çabasında olan eğitim paydaşları, ETZ18’de fikirlerini buluşturuyor, paylaşıyor ve tartışıyor” dedi. Detaylı bilgi http://www.egitimteknolojilerizirvesi.com adresinde.