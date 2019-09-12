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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
12.09.2019 - 13:00, Son Güncelleme:/

Eğitim sınıf dışına taşınacak

MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında ‘eğitimde işbirliği’ protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, protokolle müzelerin yanı sıra kütüphanelerin de eğitim ortamı olarak daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçladıkları belirtti.

Eğitim sınıf dışına taşınacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında hazırlanan, ‘eğitimde işbirliği’ protokolü, Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile her iki bakanlığın görevlileri katıldı.

‘MEB İLE ÇOK UYUMLU ÇALIŞIYORUZ’
Bakan Ersoy, bu güne kadar her iki bakanlığın geliştirdiği projelerde etkili ve hızlı sonuçlar aldıklarını söyledi. Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:
"Önemli olan, yeni ve çağdaş eğitim sistemleriyle öğretmenlerin daha iyi yetişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın ön gördüğü projede bakanlık olarak elimizden gelen desteği vermemiz. Biz her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sinema Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak başlattığı, ‘Sinema Seyretmeyen Kalmasın’ projesi de var. Bu bağlamda şu ana kadar 2 milyona yakın öğrenci sinemayla tanıştırıldı ve bu sene bu projeye de devam edeceğiz."

‘EĞİTİMİ SINIFIN BİRAZ DIŞINA TAŞIMAK İSTİYORUZ’
Bakan Selçuk ise, protokolle müzelerin yanı sıra kütüphanelerin de eğitim ortamı olarak daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçladıkları söyledi. Bakan Selçuk, "Kütüphanelerimizde eğitimde; drama, masal anlatımı, okuma kültürü gibi faaliyetlerin yürütülebilmesi için ciddi bir ortam var ve bu ortamı değerlendirmek istiyoruz. Eğitim ve öğretimi sınıfın biraz dışına taşımak istiyoruz. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin okul dışında da yeni bir takım çalışmalara başlayarak farklı bir nefes almasını önemsiyoruz. Bu protokol kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dijital yayın arşivinin öğretmenlerimizin istifadesine sunulmasını çok önemsiyoruz. Çünkü veriye ulaşım ve erişim konusunda mümkün olduğu kadar açılım yapmak durumundayız. Bütün öğretmen ve öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak konusunda adımları önemli buluyoruz" dedi.

NİTELİKLİ ORTAM OLUŞTURULMASI HEDEFLENDİ
Konuşmaların ardından ‘eğitimde işbirliği’ protokolü Bakan Selçuk ile Bakan Ersoy arasında imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin, sanat ve kültür etkinlikleri ile sosyal becerilerinin arttırılması, Türkçe’nin kullanımı ve diksiyon, tiyatronun eğitimdeki yeri ve önemi, sanat ve kültür etkinlikleri kapsamında kullanımının amaçlandığı bu protokolde; Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi, ilkokul (resmi ve özel) ve ortaokullarda, okul öncesi, ilkokul öğrencilerine okuma kültürünün geliştirilmesi ve kütüphaneleri etkin olarak kullanabilme becerilerinin kazandırılması için nitelikli ortam oluşturulması hedeflendi.

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