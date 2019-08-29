Öğretmenler online eğitim alıp, atölyelerde uyguladı
Türkiye’de eğitim faaliyetlerini sürdüren özel bir eğitim kurumu ortaokul öğrencilerinin ardından akademik kadro için de ‘B-Flipped Learning’ (Tersyüz öğrenme) modelini uygulamaya başladı. Teorik bilgileri elektronik ortamda edinen öğretmen, uzman ve yöneticiler, atölyelerde yüz yüze yapılan eğitimlerde pratik uygulamalar yapıyor.
Arı Okulları, yıl içinde ortaokul öğrencilerine uyguladığı ‘B-Flipped Learning’ modelini, mayıstan itibaren öğretmen, uzman ve yöneticilerinin mesleki gelişim çalışmalarında da kullanmaya başladı. Çalışmalara katılan akademik kadro, bu eğitimlerde edindiği deneyimlerini öğrencilerin öğrenme süreçlerine yansıtmaya yönelik çalışmalarına hız verdi.
‘BEEAkademi’ adlı bu çevrimiçi eğitimlerle önce alanında uzman akademisyenlerden teorik bilgileri elektronik ortamda edinen öğretmen, uzman ve yöneticiler, atölyelerde yüz yüze yapılan eğitimlerde uygulamaya dönük çeşitli etkinlikler yapıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle