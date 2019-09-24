Eğitim kurumları arasında işbirliği
İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesi ile özel okul arasında eğitim alanında işbirliği yapıldı.
Yeni kuşağın algısına uygun aktif öğrenme yöntemi olarak da bilinen Flipped Learning’i dünyada ilk kez tüm programlarında uygulayan MEF Üniversitesi ile 1996'dan bu yana K12 eğitimini hayata geçiren Hisar Okulları arasında yüksek lisans anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında, özel okulda farklı branşlardan görev yapan öğretmenler, üniversitenin eğitim fakültesi tarafından hazırlanan 'Öğrenme Bilimleri Programı'nda yüksek lisans yapacak.
Hisar Okulları Genel Müdürü Boğaziçi Üniversitesi’nin eski rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarasoğlu, üniversite ve K12 eğitiminin bütünleştirilmesinin önemini belirterek, bu işbirliğinin örnek olmasını ümit ettiğini söyledi. Yükseköğretimde eğitim fakültelerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Barbarasoğlu, "Son derece nitelikli olan Hisar Okulları öğretmenlerinin sürekli gelişimini destekleyecek bu işbirliği için büyük heyecan duyuyorum" dedi.
MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ise iki kurum arasında yapılan bu anlaşmadan memnun olduğunu belirterek "Örnek teşkil eden bu anlaşmayla K12 ve yükseköğretim arasında bilgi paylaşımı, network ortamı ve sinerji olacağını düşünüyorum. Umarım iki taraf için de eğitimcilere yeni ufuklar açılacak" diye konuştu.
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