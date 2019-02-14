'Eğitim için yerel yönetimlerle güçlü iş birliğine ihtiyacımız var'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli programları kapsamında geldiği Elazığ’da iş dünyasının temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu. Selçuk, eğitim konusunda değerlendirme ve istişarelerde bulunmak üzere kente geldiklerini belirterek, eğitim sisteminin daha iyi ve nitelikli bir yere ulaşması için tüm gayreti göstereceklerini söyledi.

Türkiye’nin eğitim ile ilgili altyapı ve nicel konularda çok büyük mesafeler aldığını anlatan Bakan selçuk, şunları söyledi:

“Bu dönemin ayrı bir hususiyeti var. Milli Eğitim Bakanlığı’nın anahtar kelimelerinden biri de yerel yönetimler. Eğitim dediğimiz şey temelde yerel yönetimlerle kalkınan bir husus. Eğer biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde bir şey yapmak istiyorsak muhakkak surette yerel yönetimlerle çok güçlü bir iş birliğine ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu şey, ‘Toplumun bütün kesimlerinin eğitimi yükselmeden bizim ekonomimiz ve demokrasimiz yükselmez.’ O sebeple eğitim konusunda eğer hepimiz bir mutabakata sahipsek, çocuklarımızın geleceği konusunda bir kaygımız, umudumuz ve tasavvurumuz varsa, eğitim konusuna hassasiyetle eğilmek zorundayız.”

‘TÜRKİYE EĞİTİMLE İLGİLİ ÇOK BÜYÜK MESAFELER ALDI’

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2013 yılından bu yana yapılan birçok eğitimsel faaliyet üzerinde de durduklarını anlatarak, bu iktidar döneminde bu konuda büyük işler başarıldığını söyledi. “Keşke şu kadar dersliğimiz, öğretmenimiz, dijital altyapımız olsa” denilen dönemlerden bugüne gelindiğini belirten Selçuk, “Şu anda fotoğrafa baktığımızda gördüğüm şey şu, Türkiye eğitimle ilgili altyapı ve nicel konularda çok büyük mesafeler aldı. Bu mesafelerin alınmış olması bizim işlevimizi kolaylaştırıyor” dedi.

2023 eğitim vizyonu doğrultusunda yapmak istedikleri programın aslında Türkiye’nin geleceği programı olduğunu belirten Selçuk, bunun Türkiye’nin nerede bulunmak istediğine ilişkin bir program olduğunu söyledi. Selçuk, programı yerel yönetimlerle ilişkili gördüklerini anlatarak, şöyle konuştu:

“Eğer Türk eğitim sisteminin yükselmesi, çocuklarımızın dünyayla yarışır hale gelmesi konusunda bir endişemiz ve bir beklentimiz varsa muhakkak surette yerel yönetimlerle eğitimi bağlamamız gerekiyor. Gelecekten bahsetmekle, hizmet anlamında yapılacak işlerle ilgiliyiz. Eğer çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir talebimiz, beklentimiz varsa onunla ilgiliyiz. Eğer sizin böyle bir beklentiniz varsa bu konuda desteğinize talibiz. Bu destek olduğunda emin olun Türkiye eğitimle ilgili çıta atlayacak ve bunun neticesinde ekonomi büyüyecek, demokrasisi çok daha fazla gelişecek.”