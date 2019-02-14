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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
14.02.2019 - 12:34, Son Güncelleme:/

'Eğitim için yerel yönetimlerle güçlü iş birliğine ihtiyacımız var'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bakanlık olarak eğitimde bir şey yapmak istiyorsak, muhakkak surette yerel yönetimlerle çok güçlü iş birliğine ihtiyacımız var” dedi.

'Eğitim için yerel yönetimlerle güçlü iş birliğine ihtiyacımız var'
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli programları kapsamında geldiği Elazığ’da iş dünyasının temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu. Selçuk, eğitim konusunda değerlendirme ve istişarelerde bulunmak üzere kente geldiklerini belirterek, eğitim sisteminin daha iyi ve nitelikli bir yere ulaşması için tüm gayreti göstereceklerini söyledi.

Türkiye’nin eğitim ile ilgili altyapı ve nicel konularda çok büyük mesafeler aldığını anlatan Bakan selçuk, şunları söyledi:
“Bu dönemin ayrı bir hususiyeti var. Milli Eğitim Bakanlığı’nın anahtar kelimelerinden biri de yerel yönetimler. Eğitim dediğimiz şey temelde yerel yönetimlerle kalkınan bir husus. Eğer biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde bir şey yapmak istiyorsak muhakkak surette yerel yönetimlerle çok güçlü bir iş birliğine ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu şey, ‘Toplumun bütün kesimlerinin eğitimi yükselmeden bizim ekonomimiz ve demokrasimiz yükselmez.’ O sebeple eğitim konusunda eğer hepimiz bir mutabakata sahipsek, çocuklarımızın geleceği konusunda bir kaygımız, umudumuz ve tasavvurumuz varsa, eğitim konusuna hassasiyetle eğilmek zorundayız.”

‘TÜRKİYE EĞİTİMLE İLGİLİ ÇOK BÜYÜK MESAFELER ALDI’
Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2013 yılından bu yana yapılan birçok eğitimsel faaliyet üzerinde de  durduklarını anlatarak, bu iktidar döneminde bu konuda büyük işler başarıldığını söyledi. “Keşke şu kadar dersliğimiz, öğretmenimiz, dijital altyapımız olsa” denilen dönemlerden bugüne gelindiğini belirten Selçuk, “Şu anda fotoğrafa baktığımızda gördüğüm şey şu, Türkiye eğitimle ilgili altyapı ve nicel konularda çok büyük mesafeler aldı. Bu mesafelerin alınmış olması bizim işlevimizi kolaylaştırıyor” dedi.

2023 eğitim vizyonu doğrultusunda yapmak istedikleri programın aslında Türkiye’nin geleceği programı olduğunu belirten Selçuk, bunun Türkiye’nin nerede bulunmak istediğine ilişkin bir program olduğunu söyledi. Selçuk, programı yerel yönetimlerle ilişkili gördüklerini anlatarak, şöyle konuştu:
“Eğer Türk eğitim sisteminin yükselmesi, çocuklarımızın dünyayla yarışır hale gelmesi konusunda bir endişemiz ve bir beklentimiz varsa muhakkak surette yerel yönetimlerle eğitimi bağlamamız gerekiyor. Gelecekten bahsetmekle, hizmet anlamında yapılacak işlerle ilgiliyiz. Eğer çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir talebimiz, beklentimiz varsa onunla ilgiliyiz. Eğer sizin böyle bir beklentiniz varsa bu konuda desteğinize talibiz. Bu destek olduğunda emin olun Türkiye eğitimle ilgili çıta atlayacak ve bunun neticesinde ekonomi büyüyecek, demokrasisi çok daha fazla gelişecek.”

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