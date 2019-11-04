Eğitim için koştular
41. Vodafone İstanbul Maratonu yapıldı. Yüzlerce insan, çocukların eğitimi için koştu. Darüşşafaka Cemiyeti 122 öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarına destek olmak, TEV ise gençlerin maddi imkânsızlıklar nedeniyle üniversite eğitimi alamamasını engellemek amacıyla maratona katıldı.
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan Vodafone İstanbul Maratonu’nun 41’incisi, 3 Kasım’da gerçekleşti. Organizasyonda, aralarında iş, sanat ve spor camiasından çok önemli isimlerin de bulunduğu bine yakın koşucu Darüşşafaka’nın eğitimde fırsat eşitliği misyonuna destek vermek için maratonda yerini aldı. 866 gönüllü Türk Eğitim Vakfı (TEV) koşucusu, yönetimi ve çalışanları da TEV’in ‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ kampanyası için koştu.
HEDEF 2 MİLYON TL
Darüşşafaka Cemiyeti tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla destek kampanyası başlatıldı. Kampanyada 12 yılın rekoru kırılarak maraton tarihinde bir STK için toplanan en yüksek bağış tutarına ulaşıldı. 18 Kasım’a kadar devam edecek kampanyada 2 milyon TL’lik bağış hedefleniyor. Hedeflenen bağışla bu yıl okula başlayan 122 öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarına destek olunması amaçlanıyor.
‘TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYORLAR’
Maratonda gençler ‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ diye koşan TEV gönüllüleri de kampanya için bağış topladı. ‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ kampanyası hakkında da bilgi veren TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, şunları söyledi:
“TEV olarak her yıl 2 bini yeni olmak üzere yaklaşık 7 bin gencimize burs veriyoruz ancak gelecekleri hak ettikleri eğitimle parlaması gereken daha binlerce öğrencinin daha desteğe ihtiyacı var. Bu sene vakfımıza burs başvurusunda bulunan 40 bin ihtiyaç sahibi öğrenciden sadece 2 binine burs imkânı sağlayabildik, yani 20 ihtiyaç sahibi öğrenciden birini seçerken 19’unu geri çevirmek zorunda kaldık. Burs veremediğimiz öğrencilerin büyük bölümü eğitimlerine maalesef devam edemiyor. Burs mülakatlarımızda, barınma, yemek gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için üniversiteyi bırakmak zorunda kalan gençlerle tanışıyoruz. Buradan yola çıkarak, yarıda kalan hikâyeleri eğitime destek vermek isteyen duyarlı insanlarımıza anlatmak üzere ‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ isimli kampanyamızı hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de kampanyamızı daha geniş kesimlere duyurmak ve gençlere desteğimizi artırmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
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