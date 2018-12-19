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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
19.12.2018 - 11:43, Son Güncelleme:/

Eğitim harcamaları 2017'de 176 milyar lirayı aştı

Türkiye'de eğitim harcamaları 2017’de, 2016'ya göre yüzde 9.8 artarak 176 milyar 452 milyon liraya ulaştı Geçen yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74.5'i devlet tarafından finanse edilirken, hane halklarının payı yüzde 19 olarak hesaplandı.

Eğitim harcamaları 2017'de 176 milyar lirayı aştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılıyla ilgili ‘eğitim harcamaları istatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, geçen yıl eğitim harcamaları yüzde 9.8 artışla 176 milyar 452 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde harcamaların en çok arttığı eğitim düzeyleri yüzde 19 ile ortaöğretim ve yüzde 16.1 ile okul öncesi oldu.

Türkiye'de eğitim harcamalarının, gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı 2016 yılında yüzde 6.2 iken, bu oran 2017'de yüzde 5.7'ye geriledi. Geçen yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74.5'i devlet tarafından finanse edildi. Hane halklarının eğitim harcamalarının payı yüzde 19 olarak hesaplandı.

Devlet kurumlarınca gerçekleştirilen harcamaların yüzde 31'ini (37 milyar 571 milyon lira) yükseköğretim, yüzde 26'sını (31 milyar 565 milyon lira) ortaöğretim oluşturdu. Özel kurumların eğitim harcamalarının ise yüzde 45.3'ü (16 milyar 244 milyon lira) ortaöğretime, yüzde 27.1'i (9 milyar 733 milyon lira) yükseköğretime yapıldı.

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2016'da 7 bin 498 lirayı bulurken, geçen yıl 8 bin 111 lira olarak gerçekleşti. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, geçen yıl öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 13 bin 652 lirayla yükseköğretim olarak kayıtlara geçti. Öğrenci başına toplam eğitim harcaması önceki yıla göre yüzde 8.2 arttı.

Eğitim harcamalarının 2017 yılında bir önceki yıla göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise yüzde 20.6 ile ortaöğretim oldu. Bunu yüzde 5 ile ilkokul ve ortaokul takip etti.

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