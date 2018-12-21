‘Eğitim, geleceğin mesleği’

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sınıf Öğretmenliği Topluluğu’nun düzenlediği etkinliğe davetli konuşmacı olarak katılan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, ‘2023 Eğitim Vizyonunun Temel Eğitime Yansımaları’ konulu bir konferans verdi. Türk milli eğitim sisteminin yapısı ve 2023 Eğitim Vizyonu’nun eğitim sistemine kazandıracakları hakkında detaylı bir sunum yapan Gençoğlu, temel eğitim konusunda MEB’in yaptığı çalışmaları da anlattı.

'EĞİTİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN İÇİNDEYİZ'

OMÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Polat Şendurur, “Şu an eğitim sisteminde bir değişim ve dönüşümün içindeyiz. Bu konuda aklımızda bazı soru işaretleri var. İşin özünden, merkezinden ve aynı zamanda içimizden birinin bizi bilgilendirmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

'EĞİTİMCİ BİR MİLLİ EĞİTİM BAKANI TÜRKİYE İÇİN BİR ŞANS'

OMÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan da eğitimci bir Milli Eğitim Bakanı’nın Türkiye için bir şans olduğuna söyledi. Çağlayan, “Şu an eğitim konusunda umut vadeden bir tablonun içindeyiz. Bakanımız ve Cem Gençoğlu gibi değerli bürokratlar sayesinde 20123 Eğitim Vizyonu hazırlandı. Başarılı olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZI KENDİ ÇAĞIMIZA GÖRE DEĞİL ONLARIN MUHATAP OLACAĞI ÇAĞA GÖRE YETİŞTİRMEMİZ GEREK'

OMÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olan ve OMÜ’de bir dönem öğretim üyeliği yapan Cem Gençoğlu ise yaptığı sunumla Türkiye’nin en önemli konusu olarak değerlendirdiği eğitim sistemi ve sistemin geleceği hakkında bilgi verdi. Eğitim sorunlarının çok net bir şekilde tarif edilmesi gerektiğinin altını çizen Gençoğlu, “Ancak bu sorunlara ortak bir çözüm üretmek yerine kendi ideolojik mahallelerimizin tahkimatları etrafında dolanıyoruz. Çünkü bu çocuklar, Hz. Ali’nin söylediği gibi, bizim değil kendi çağlarının çocukları. Çocuklarımızı kendi çağımıza göre değil onların muhatap olacağı çağa göre yetiştirmemiz gerek.

'ÖĞRETMENLERİN ASIL GÖREVİ ÇOCUKLARA ÖĞRENMEYİ İSTETEBİLMEK'

Son dönemde robotik, kodlama gibi kavramlar, eğitimde daha fazla yer tutmaya başladı. Aslına baktığınızda 2020’li yıllarda bu kavramların çok da önemli olmadığının anlaşılacağını düşünüyorum. Oysa her zaman geçerli bir kadim öğreti var. Temel eğitimin de kuralı bu, çocuk neyi isterse onu öğrenir. Öğretmenlerin asıl görevi, çocuklara öğrenmeyi istetebilmek. Öğretmenler, öğrenme motivasyonunun kaynağını bularak bu duyguyu harekete geçirmeli. Türk öğretmeninde de öyle bir özellik var ki olumsuz koşullarda bile dünyanın hiçbir yerinde gösterilemeyecek başarıyı gösterebiliyor. Eğer kendine, öğrencisine ve sisteme inanmışsa, bir dağ köyündeki öğretmen, çok iyi koşullarda çalışan başka bir öğretmenden daha başarılı olabiliyor. Bunu sağlayan şey de bizim kültürel dinamiklerimiz. Bu dinamikleri her zaman diri ve güçlü tutmak lazım.”

'2023 EĞİTİM VİZYONU’NDA TÜM AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE TEZLER MEVCUT'

Cem Gençoğlu, 2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili ise şunları söyledi:

“Bu vizyonda tüm akademik çalışmalar ve tezler mevcut. Bunun yanında olması gereken tek şey Türk eğitim sistemi felsefesinin de eklenmesi. Türkiye dünyaya söylemek istediği şeyi, sorunlara karşı çözüm önerilerini bu şekilde anlatır.”

Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde yapılan yanlışlara da değinen Cem Gençoğlu, “Okul öncesi, çocuğun ailesinin dışında katıldığı ilk sosyal ortam ve çocuğu ilkokula hazırlama dönemi, bir öğrenme dönemi değil. Bu zamanın yanlış değerlendirilmesi ileride bir eğitim felaketine yol açabilir. Oysa bazı ana sınıfları birinci sınıftan daha zor programlar uygulayabiliyor ve bu durum çocuğun eğitimle ilişkisini bozuyor” dedi.

'TÜRKİYE SON 5 YILDA TOPLUMSAL VE EKONOMİK OLARAK GELİŞME GÖSTERDİ'

MEB’in yaptığı çalışmalar ve pilot uygulamalar hakkında da bilgi veren Gençoğlu şunları anlattı:

“Okul öncesi öğrencilere sabah kahvaltısı, gezici okullar, öğrencilerin spora ve sanata ilgisini arttıracak, bu alanlarda yeteneğini ortaya çıkaracak atölyelerin kurulması gibi projelerimiz var. Türkiye son beş yılda toplumsal ve ekonomik olarak büyük bir gelişme gösterdi. Bu gelişmeyi istihdamla birleştirirsek gençlerimizin spora ve sanata daha çok ilgi göstermesini sağlayabiliriz. Ayrıca en kısa zamanda hayata geçirmeyi planladığımız bir diğer konu da ilkokul birinci sınıfların yaşını sabitlemek. Öğrenciler arasında 16 aya kadar farklılıklar var.”

2023 Eğitim Vizyonu belgesinde, her görüşün ciddiye alındığının altını çizen Dr. Gençoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

“Geleceğin mesleği mühendislik, tıp değil eğitim bilimi. Çünkü aşağıdan gelen kuşağın nasıl bir eğitim sistemiyle eğitileceği hususunda dünyada kimsenin fikri yok. Düşüncelerin değil duyguların yönetilmesi ön plana çıkıyor ve bu durumda eğitim bilimcilere çok iş düşecek.”

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu’nun katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasının ardından konferans sona erdi. Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Polat Şendurur, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, ilçe milli eğitim müdür ve müdür yardımcıları, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.