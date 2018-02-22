‘Eğitim Fuarı’ ziyarete açıldı

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 8. Ankara Eğitim Fuarı'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, törende yaptığı konuşmada, çağın iletişim ve eğitim çağı olduğunu söyledi.

Bakanlığın eğitimde ciddi yeniliklere kapı açtığını belirten Kurt, "Günümüzde okumanın önemi gittikçe artmış durumda. Özellikle okumanın, anlamanın önemi sınavlarda artık ön plana çıkacak" dedi.

Eylül Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır da 8 yıl önce başladıkları eğitim alanındaki fuar yolculuğunun her geçen gün artan heyecanla devam ettiğini söyledi.

"Fuarda veliler ve öğrenciler, eğitim teknolojileri ve özel öğretim okullarıyla, sınav sistemleriyle ilgili bilgi alabilirler." diyen Çayır, aynı yerde düzenlenen ve devam eden 12. Kitap Fuarı'yla, 8.Eğitim Fuarı'nı aynı çatı altında birleştirdiklerini söyledi.

Eğitim fuarı, 25 Şubat'a kadar 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.