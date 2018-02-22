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    Haberler >Eğitim>‘Eğitim Fuarı’ ziyarete açıldı

    ‘Eğitim Fuarı’ ziyarete açıldı

    AA
    22.02.2018 - 17:02 | Son Güncelleme:

    Eğitim dünyasındaki yeniliklerin sergilendiği Ankara Eğitim Fuarı, 8'inci kez kapılarını öğrencilere ve velilere açtı. Fuar 25 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

     

    Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 8. Ankara Eğitim Fuarı'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, törende yaptığı konuşmada, çağın iletişim ve eğitim çağı olduğunu söyledi.

    Bakanlığın eğitimde ciddi yeniliklere kapı açtığını belirten Kurt, "Günümüzde okumanın önemi gittikçe artmış durumda. Özellikle okumanın, anlamanın önemi sınavlarda artık ön plana çıkacak" dedi.

    Eylül Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır da 8 yıl önce başladıkları eğitim alanındaki fuar yolculuğunun her geçen gün artan  heyecanla devam ettiğini söyledi.

    "Fuarda veliler ve öğrenciler, eğitim teknolojileri ve özel öğretim okullarıyla, sınav sistemleriyle ilgili bilgi alabilirler." diyen Çayır, aynı yerde düzenlenen ve devam eden 12. Kitap Fuarı'yla, 8.Eğitim Fuarı'nı aynı çatı altında birleştirdiklerini söyledi.

    Eğitim fuarı, 25 Şubat'a kadar 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

    Etiketler: 8. Ankara Eğitim Fuarı , Eğitim , Milli Eğitim Bakanlığı , Muhterem Kurt
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