‘Eğitim çınarı’ndan öğretmenlere: Çocukları sevin ama disiplinli davranın

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Cumhuriyet tarihinin ilk öğretmenlerinden 104 yaşındaki Mukime Furatoğlu, 47 yıl önce emekli olmasına rağmen gençlerle tecrübelerini paylaşıyor. Erzurum'da 1914 yılında dünyaya gelen Furatoğlu'nun subay olan babası, o henüz 6 aylıkken Birinci Dünya Savaşı sırasında şehit oldu. Milli Mücadele yıllarını yeni nesle anlatma hayaliyle öğretmen okuluna giden Mukime Furatoğlu, 1935 yılında Erzurum'da göreve başladı.

Erzurum ve İstanbul'da görev yaptıktan sonra 1971 yılında emekli olan Furatoğlu'nun, 104 yaşına gelmesine rağmen öğretmenliğe ve öğrencilerine özlemi hiç tükenmedi.

Mukime Furatoğlu, içindeki eğitim ve öğretme aşkının hiç bitmediğini söyledi.

Disiplinli bir öğretmen olduğunu ama çocukların kendisini çok sevdiğini dile getiren Furatoğlu, "Ben de onları çok severdim. Şimdi onların hayalleriyle ayakta duruyorum. Yeniden dünyaya gelsem, yine ilkokul öğretmeni olurdum. Mesleğimi ve öğrencilerimi çok seviyordum, zaten öğrencileri sevmezsen bu meslek yapılmaz. Şimdi imkan olsa öğretmenlik yapmaya devam ederim. Gençler geliyor, onlara bir şeyler anlatıyorum, tecrübelerimi paylaşıyorum. Öyle mutlu oluyorum ki anlatamam" dedi.

‘GENÇLER ÇOK KİTAP OKUSUN’

Günlerini kitap okuyarak ve televizyon izleyerek geçirdiğini anlatan Mukime Furatoğlu, zihin sağlığını kitap okumaya borçlu olduğuna işaret etti. Gençlere çok kitap okuma tavsiyesinde bulunan Furatoğlu, özellikle Milli Mücadele yıllarını ve Osmanlı tarihini çok iyi okumalarını istedi. Gençlerin tarihlerinde neler yaşandığını öğrenip ibret almaları gerektiğini vurgulayan Mukime Furatoğlu, vatanlarını, milletlerini, devletlerini sevip değerini bilmelerinin önemine değindi.

Furatoğlu, genç öğretmenlere tavsiyelerde de bulunarak, şunları söyledi:

"Çocukları hem sevsinler hem de disiplinli davransınlar. Çocuklar onlardan hem korksun hem de çok sevsin. Öğrencilerine vatan sevgisi, bayrak sevgisi öğretsinler. Çocuklar öğretmenlerini sevmezse dinlemez, eğer severse canla başla dinler ve dersten ayrılmak istemez. Çocuklar o kadar temiz ve o kadar samimidir ki onlar yalan dolan bilmez, hep gerçek konuşurlar."