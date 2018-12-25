Eğitim Bir-Sen: Öğretmen açığı 144 bin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriEğitim Bir-Sen: Öğretmen açığı 144 bin
GeriEğitim Eğitim Bir-Sen: Öğretmen açığı 144 bin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
ANKARA
25.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:/

Eğitim Bir-Sen: Öğretmen açığı 144 bin

Eğitim Bir-Sen, ‘Eğitime Bakış: 2018 İzleme ve Değerlendirme Raporu’na göre Türkiye’de öğretmen ihtiyacı 144 bin 643. OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye’nin öğretmen başına düşen öğrenci sayısına ulaşması için bu açığın kapanması isteniyor.

Eğitim Bir-Sen: Öğretmen açığı 144 bin
Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr

EĞİTİM Bir-Sen, “Eğitime Bakış: 2018 İzleme ve Değerlendirme Raporu”nu açıkladı. Rapora göre, Türkiye’nin öğretmen ihtiyacı 144 bin 643. Türkiye, 15-19 yaş okullaşmasında yüzde 71 olan okullaşma oranı ile OECD’nin yüzde 85 olan ortalamasının çok gerisinde. Zorunlu olması için çalışmaların devam ettiği beş yaşta okullaşma oranı ise yüzde 75’lerde kaldı. OECD ülkeleri arasında 25 yaş altında en az lise mezunu olanların oranı yüzde 71 ile en düşük İzlanda ve Türkiye.
Bakan Selçuk’un Ankara’da katıldığı Eğitim Bir-Sen’in yaptığı toplantıda açıklanan ‘Eğitime erişim ve katılım’, ‘Eğitim çıktıları’, ‘Öğretmenler ve okulun yetkileri’, ‘Eğitim-öğretim ortamları’ ve ‘Finansman’ olmak üzere beş ana başlıkta ve toplamda 24 gösterge üzerinden hazırladığı raporda dikkat çeken bazı veriler şöyle:

OECD ORTALAMASI İÇİN DAHA ÇOK ÖĞRETMENE İHTİYAÇ VAR
Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci sayılarının OECD ortalamalarına eşit olması için; okul öncesinde 19 bin, ilkokulda 52 bin, ortaokulda 70 bin öğretmen ihtiyacı var. Ortaöğretimde ise Türkiye’nin 11 bin öğretmen fazlası bulunuyor. Türkiye’nin OECD ortalamalarında öğretmen başına düşen öğrenci sayısına ulaşması için toplamda 130 bin 500 civarında öğretmen açığı var. 2023 Eğitim Vizyonu’nda beş yaş çocukların tamamının okul öncesi eğitim kapsamına alınması hedefi dikkate alındığında 14 bin ek öğretmen ihtiyacı doğuyor. Kısacası Türkiye’nin toplam öğretmen ihtiyacı 144 bin 643 düzeyinde.
Yükseköğretim hariç tüm eğitim kademelerinde toplam öğrenci sayısı 2017-2018 öğretim yılında 17 milyon 885 bine ulaştı. 2017 yılı verilerine göre 6-9 ve 10-13 yaş gruplarında hem kız hem de erkek öğrenciler için net okullaşma oranı yüzde 99 civarında. 14-17 yaş grubunda hem kız hem de erkek öğrenciler için net okullaşma oranı ise yüzde 88 düzeyinde. Türkiye i15-19 yaş grubunda yüzde 71 olan okullaşma oranıyla, yüzde 85 olan OECD ortalamasının çok gerisinde. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) zorunlu eğitim kapsamına almak için çalışma yürüttüğü beş yaşta okullaşma oranı ise yüzde 75.14’te kaldı.

972 TEMEL LİSEDE 212 BİN ÖĞRENCİ
2017 yılında mesleki ve teknik ortaöğretimdeki liselere kayıtlı 2 milyon 614 bin, genel ortaöğretimdeki liselere kayıtlı ise 3 milyon 74 bin öğrenci var. 2017-2018 öğretim yılında faaliyet gösteren temel lise sayısı 972. Özellikle dershanelerin kapatılmasının ardından açılan temel liselerde 212 bin 227 öğrenci eğitim görüyor. Bu liselerin 2018-2019 öğretim yılı sonunda kapatılacağı öngörüldüğü için 212 bin öğrenci için ek tedbir almak gerekiyor. 2017 yılında açıköğretim ortaokulu ve lisesinde öğrenim gören toplam öğrenci sayısı, 1 milyon 586 bin 823. Bu öğrencilerin 191 bini açıköğretim ortaokulu öğrencisi iken 1 milyon 395 bini açıköğretim lisesi öğrencisi. 2010 yılında özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrenci sayısı 18 bin 541 iken bu rakam 2017 yılında 45 bin 815’e yükseldi.

25 YAŞ ALTI LİSE MEZUNİYETİ
2009 yılında en az lise mezunu olma oranı kadınlarda yüzde 47.4, erkeklerde yüzde 48.5 ve toplamda yüzde 48 iken 2017 yılında bu oran kadınlarda yüzde 66.2’ye, erkeklerde yüzde 59.7’ye ve toplamda yüzde 62.9’a yükseldi. OECD ülkelerinde 25 yaş altında en az lise mezunu olanların oranı en düşük (yüzde 71) İzlanda ile Türkiye. Türkiye’de lise mezuniyetinde artışa rağmen halen OECD ülkeleri arasında en düşük lise mezuniyet oranına sahip ülke.

OKULLAR ÖZERK DEĞİL
Türkiye, OECD ülkeleri içinde en düşük okul özerkliğine sahip ülke. Ülkemizde kararların sadece yüzde 8’i okul ve yerel düzeylerinde alınırken OECD’de kararların yüzde 47’si okul veya yerel düzeylerinde alınabiliyor. İkili eğitimin sona erdirilmesi için 2017 yılı ilköğretim kademesindeki mevcut derslik ve şube sayılarına bakıldığında sadece ilköğretimde ikili eğitimi sonlandırmak için 27 bin dersliğe ihtiyaç var.

SINAV ELEŞTİRİSİ
Yükseköğretimde sınavlarla ilgili sıkıntının nedeni üniversiteye girişteki arz-talep uyumsuzluğu. 2009’da 1 milyon 450 bin 582 olan üniversite giriş sınavına başvuru sayısı, 2018’de 2 milyon 381 bin 412’ye yükseldi. Yükseköğretime talebe rağmen kontenjanların boş kalması, arz ve talep arasındaki eşleşmenin zayıflığını gösteriyor. 2009’da sınava başvuran adayların yüzde 59.9’u, 2018’de ise yüzde 36’sı bir programa yerleşti. OECD ülkelerinde lise mezunlarının istihdam oranı ortalaması yüzde 75 iken Türkiye’de bu oran yüzde 63. Türkiye, Yunanistan ile birlikte OECD ülkeleri arasında lise mezunlarının istihdam oranı en düşük ülkelerden biri.

EN ÖNEMLİ UNSUR ÖĞRETMEN
Türkiye’deki eğitim sistemini daha iyi hale getirmek için en önemli unsurun öğretmen olduğunu belirten Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Raporun genel hatlarında mutlu ve başarılı öğretmen, iyi eğitim yer alıyor. TIMSS ve PISA gibi uluslararası karşılaştırmalı çalışmalar, en başarılı eğitim sistemlerinde anahtar rolün öğretmenler olduğunu gösteriyor. Biz de bu bakış açısıyla çalışmalar ortaya koyuyoruz” dedi.

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sınıf yönetiminde anahtar öğretmende

Eğitim Bir-Sen: Öğretmen açığı 144 bin

ÖSYM’den ikinci ALES değerlendirme raporu: Kadınlar erkekleri solladı

Bu sınıfın konukları tavşan, kedi, kuş