Ebeveyn-çocuk tiyatrosu izleyicilerle buluştu
Sanatı merkezine alarak ebeveyn çocuk ilişkisi üzerine çalışmalar yapan Wise Tiyatro, ilk oyunları ‘Çinyo ile Markonyo’yu 27 Ekim’de sahneledi. Oyunla çocukların kendilerini tanıyabilme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca oyunlar, ebeveynlere çocuklarının dünyasına tanıklık etme imkânı sunuyor.
Çocukların psikososyal gelişim evreleri gözetilerek yazılan oyunlarıyla yeni bir yaklaşımı ele alan Wise Tiyatro’nun ilk oyunları ‘Çinyo ile Markonyo’ 27 Ekim’de Zorlu PSM’de sahnelendi. Wise Tiyatro, seyircisini yetişkin ve çocuk diye hiyerarşik olarak ayırmak yerine çocuğun hayal gücünü harekete geçirecek, aynı zamanda anne-babalara, çocuklarının dünyalarına tanık olma fırsatı sağlayacak oyunları sahneye taşımayı amaçlıyor. Ebeveyn ve çocuğun birlikte izleyeceği çift dilli oyunlar aynı zamanda pedagojik bir deneyim imkânı sunuyor. Oyunun ardından, sanat temelli aktivitelerle bu deneyimi içselleştirmeye açan uzman psikologların yürüttüğü ebeveyn çocuk atölyeleri gerçekleştiriliyor.
Uzman isimlerin onayı
3-6, 3-9, 7-10, ve 11-14 yaş gruplarına hitap eden oyunlar, çocukların kendini tanıyabilme, yeteneklerini geliştirebilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme hususunda gelişimlerine katkı sağlayacak nitelikler içeriyor. Yetişkinlerde ise olumlu ve olumsuz ebeveyn tutumlarına dair örnekler barındıran oyunlar, sağlıklı ebeveyn yaklaşımlarıyla ilgili farkındalık yaratıyor. Oyun metinleri, psikoloji, sosyoloji, eğitim bilimleri, rehberlik ve tiyatro alanlarından uzman isimlerin bir araya geldiği akademik danışma kurulu onayı taşıyor.
Sahnelenecek oyunlar:
Çinyo ile Markonyo (3-9 yaş ve ebeveynleri)
Lıkır’ın Doğum Günü (3-6 yaş ve ebeveynleri)
Lıkır Okula Gidiyor (6-10 yaş ebeveynleri)
Bir Gün Üç Arkadaş (11-14 yaş ebeveynleri)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle