Ebeveyn akademisi başlıyor

Öğrencilere yönelik eğitim öğretim uygulamalarında ailenin rolünü önemseyen İstanbul Kültür Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen ‘Kültür’lü Ebeveyn Akademisi’ 21 Aralık’ta başlıyor. Çalışmada psikoloji, teknoloji, sağlık, sınava hazırlık, yabancı dil, sanat yeteneği, meslek seçimi, astronomi, finansal okuryazarlık gibi birçok konu ele alınacak. Velilerin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen çalışma anne-baba okulu anlayışı çerçevesinde her ay düzenlenecek toplam altı atölyeden oluşuyor. Okul çağı olarak bilinen ve oldukça hızlı bir büyüme evresi olan 6-11 yaş döneminde çocuklar, kendilerine sevgi gösteren, uyarıcı bir çevre ve sağlıklı gelişimini sağlayan ebeveynlere ihtiyaç duyuyor. Bu dönemde onların mutlu, başarılı, sağlıklı, potansiyellerini ortaya çıkarabilen birer birey olabilmeleri ancak doğru bir yaklaşım ve okul-aile işbirliğiyle mümkün. Çocukların merakları, öğrenme deneyimleri, beslenme düzenleri, yabancı dil yatkınlıkları, kendi bütçelerini yönetmeleri, dijital dünyadaki varoluşları, rol modelleri, alışkanlıkları, sınırları ve daha birçok konunun ele alınacağı ‘Kültür’lü Ebeveyn Akademisi’ veliler için bir kılavuz işlevi görecek. 21 Aralık’ta başlayan anne-baba okulu, 30 Mayıs 2020’de sona erecek.