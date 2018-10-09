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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
09.10.2018 - 19:23, Son Güncelleme:

EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

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EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

EBA öğrenci girişi nasıl yapılacak sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Gençlerin akademik başarıları ve sosyal faaliyetlerini geliştirmek amacıyla kurulmuş olan EBa sistemi öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

İnternet teknolojilerini ve alt yapısını kullanan Eğitim Bilişim Ağı EBA, sosyal bir eğitim platformu olarak hizmetlerini elektronik ortamda sunar. Fatih Projesi ürünü olarak MEB'ye bağlı olarak faaliyet gösteren Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından bir hazırlanarak, öğrenci, öğretmen, yönetici, mezun, veli olmak üzere herkesin kullanımına sunulan bu platform, eğitimde vakit ve yer sınırlaması olmadan fırsat eşitliği sağlamayı hedefler.

EBA E-KURS GİRİŞİ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

EBA içerikleri genel olarak öğrenci, öğretmen, veli, mezun herkese açıktır. Fakat ders ve kurs uygulamaları sadece öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına açıktır. E-kurs uygulamasına erişim, "http://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp" adresinden sağlanır. İnternet tarayıcılarının adres çubuğuna bu adres yazılarak ulaşılan uygulama ana sayfasında, uygulamaya giriş seçenekleri sıralanmıştır. Buna göre;

Devlet okullarında görev yapan öğretmenler MEBBİS şifrelerini kullanarak,
Özel okullarda görev yapan öğretmenler ile ücretli öğretmenler e-okul şifrelerini kullanarak,
Devlet okullarında ve özel okullarda okuyan öğrenciler e-okul şifreleriyle,
Açıköğretim öğrencileri açıköğretim şifrelerini kullanarak sisteme girebilirler.
Ayrıca MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler, e-devlet şifrelerini kullanarak e-devlet üzerinden de EBA'ya ve EBA ders uygulamasına giriş yapabilirler. Bu giriş seçeneklerinden birini kullanarak EBA girişi yapan kullanıcılar, platformun sunduğu hizmetlerde e-kurs uygulaması seçeneğini tıklayarak EBA kur modülüne ulaşırlar.

EBA uygulamasına giriş için gereken bu bilgilerden birine sahip olmayanların Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerekir.

EBA E-KURS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

EBA KURSLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Derslere hazırlık aşamasında öğrencilere yardımcı olan EBA kurslarından; beşinci, altıncı, yedinci, dokuzuncu onuncu ve on birinci sınıf öğrencileri en fazla 3 ders olmak üzere bir haftada toplam 12 ders saati, sekizinci sınıf öğrencileri ise en fazla 6 dersten 18 ders saati yararlanabilirler. Ortaöğretim 12. sınıf öğrencileri ve mezun öğrenciler ise 6 dersten toplamda 24 ders saati hakkına sahiptirler.

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