EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?
EBA öğrenci girişi nasıl yapılacak sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Gençlerin akademik başarıları ve sosyal faaliyetlerini geliştirmek amacıyla kurulmuş olan EBa sistemi öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?
İnternet teknolojilerini ve alt yapısını kullanan Eğitim Bilişim Ağı EBA, sosyal bir eğitim platformu olarak hizmetlerini elektronik ortamda sunar. Fatih Projesi ürünü olarak MEB'ye bağlı olarak faaliyet gösteren Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından bir hazırlanarak, öğrenci, öğretmen, yönetici, mezun, veli olmak üzere herkesin kullanımına sunulan bu platform, eğitimde vakit ve yer sınırlaması olmadan fırsat eşitliği sağlamayı hedefler.
EBA E-KURS GİRİŞİ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
EBA içerikleri genel olarak öğrenci, öğretmen, veli, mezun herkese açıktır. Fakat ders ve kurs uygulamaları sadece öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına açıktır. E-kurs uygulamasına erişim, "http://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp" adresinden sağlanır. İnternet tarayıcılarının adres çubuğuna bu adres yazılarak ulaşılan uygulama ana sayfasında, uygulamaya giriş seçenekleri sıralanmıştır. Buna göre;
Devlet okullarında görev yapan öğretmenler MEBBİS şifrelerini kullanarak,
Özel okullarda görev yapan öğretmenler ile ücretli öğretmenler e-okul şifrelerini kullanarak,
Devlet okullarında ve özel okullarda okuyan öğrenciler e-okul şifreleriyle,
Açıköğretim öğrencileri açıköğretim şifrelerini kullanarak sisteme girebilirler.
Ayrıca MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler, e-devlet şifrelerini kullanarak e-devlet üzerinden de EBA'ya ve EBA ders uygulamasına giriş yapabilirler. Bu giriş seçeneklerinden birini kullanarak EBA girişi yapan kullanıcılar, platformun sunduğu hizmetlerde e-kurs uygulaması seçeneğini tıklayarak EBA kur modülüne ulaşırlar.
EBA uygulamasına giriş için gereken bu bilgilerden birine sahip olmayanların Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerekir.
EBA E-KURS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
EBA KURSLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Derslere hazırlık aşamasında öğrencilere yardımcı olan EBA kurslarından; beşinci, altıncı, yedinci, dokuzuncu onuncu ve on birinci sınıf öğrencileri en fazla 3 ders olmak üzere bir haftada toplam 12 ders saati, sekizinci sınıf öğrencileri ise en fazla 6 dersten 18 ders saati yararlanabilirler. Ortaöğretim 12. sınıf öğrencileri ve mezun öğrenciler ise 6 dersten toplamda 24 ders saati hakkına sahiptirler.
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