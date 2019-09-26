EBA E Kurs kayıt işlemleri tamamlandı! DYK dersleri ne zaman başlıyor?
Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında ek ders almak isteyen öğrenciler için kayıt işlemleri 23 Eylül tarihinde tamamlandı. Öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından müdürlükler tarafından DYK E Kurs sınıfları oluşturulmaya başlandı. Peki, DYK E Kurs dersleri ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
DYK Kursları için 24-29 Eylül tarihlerinde ise sınıflar oluşturulacak ve kurslarda dersler 30 Eylül tarihinde başlayacak.
DYK kursları 7 Haziran tarihinde sona erecek.
SINIF MEVCUDU 20'DEN FAZLA OLAMAYACAK
Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir. Kurslarda yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.
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