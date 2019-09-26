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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
26.09.2019 - 09:11, Son Güncelleme:/

EBA E Kurs kayıt işlemleri tamamlandı! DYK dersleri ne zaman başlıyor?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında ek ders almak isteyen öğrenciler için kayıt işlemleri 23 Eylül tarihinde tamamlandı. Öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından müdürlükler tarafından DYK E Kurs sınıfları oluşturulmaya başlandı. Peki, DYK E Kurs dersleri ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

EBA E Kurs kayıt işlemleri tamamlandı! DYK dersleri ne zaman başlıyor?
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DYK Kursları için 24-29 Eylül tarihlerinde ise sınıflar oluşturulacak ve kurslarda dersler 30 Eylül tarihinde başlayacak.

DYK kursları 7 Haziran tarihinde sona erecek.

SINIF MEVCUDU 20'DEN FAZLA OLAMAYACAK

Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir. Kurslarda yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.

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