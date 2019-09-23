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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
23.09.2019 - 10:15, Son Güncelleme:/

EBA DYK E-Kurs başvurusu için son saatler: E Kurs DYK MEB öğrenci girişi ile kayıt yapma ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler, EBA E Kurs kayıt ekranı aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek. EBA E-Kurs öğrenci girişi ile E Okul bilgileri kullanılarak da gerçekleştirilebilen E-Kurs kayıt işlemi, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarından (DYK) faydalanmak isteyen öğrencilerin uğrak noktası olacak. EBA DYK E Kurs başvuruları, 23 Eylül, yani bugün sona erecek. İşte, EBA DYK E Kurs başvuru işlemi hakkında merak edilen bazı detaylar

EBA DYK E-Kurs başvurusu için son saatler: E Kurs DYK MEB öğrenci girişi ile kayıt yapma ekranı
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Eskiden EBA üzerinden yapılırken artık E-Kurs ekranına taşınan DYK kurs başvuru ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yönlendiriliyor. E-Kurs başvuru işlemi yapmak isteyen öğrenciler, DYK öğrenci girişi ekranından öğrenimlerine devam ediyorlarsa E-Okul, mezun olmuşlarsa E-Devlet seçeneklerini kullanarak gerçekleştirebilecek. Peki, EBA DYK E-Kurs öğrenci girişi ile başvuru nasıl yapılır? İşte, E-Okul öğrenci girişi ile DYK E-Kurs başvurusu hakkında bazı bilgiler

DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için öğrencilerin başvuruları 19 Eylül tarihinde başlamıştı. Bu tarih itibariyle başvuru işlemlerine başlayan 5 ila 12. sınıf arasında öğrenim gören öğrenciler, E Okul aracılığıyla DYK E-Kurs başvurusunu tamamlamışlardı. 

Öğrencilerin DYK E-Kurs için son başvuru şansı ise 23 Eylül tarihinde sona erecek. 

24-29 Eylül tarihlerinde ise sınıflar oluşturulacak ve kurslar 30 Eylül tarihinde başlayacak.

DYK kursları 7 Haziran tarihinde sona erecek.

Başvuru için öğrenciler, aşağıdaki linke tıklayarak karşılarına çıkacak olan ekranın sağ üstünde bulunan 'Öğrenci Girişi' bölümüne tıklayacak.

Bu ekranda öğrencilerin karşısına çıkacak olan 'E-Okul Öğrenci Girişi', 'Açık Lise Öğrenci Girişi', 'Mezun Öğrenci Girişi' bölümlerinden ilgili olanına tıklanarak başvuru ekranına giriş yapılacak.

DYK E-KURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER E-KURS BAŞVURUSU YAPABİLİYOR?

DYK için başvuru işlemi ilkokul öğrencilerini kapsamayacak. Başvurular, 5'inci sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsayacak. Mezun öğrenciler de istemeleri halinde kurslara dahil olabilecek.

5,6,7,9,10,11. sınıf öğrencileri, haftalık 5 ders ve 12 saat,
8. sınıf öğrencileri, haftalık 6 ders ve 18 saat,
12.sınıf ve mezun öğrenciler, haftalık 6 ders ve 24 saat eğitim görebilecek.

SINIF MEVCUDU 20'DEN FAZLA OLAMAYACAK

Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir. Kurslarda yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.

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