e-YDS’nin tarihi seçim nedeniyle değişti
Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın (e-YDS 2019/7) tarihi, seçim gerekçesiyle değiştirildi. 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan sınav, 29 Haziran’a ertelendi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan sınav İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle 29 Haziran’a ertelendi. ÖSYM’den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“Başkanlığımızca, 23 Haziran’da Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/7), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran tarihinde tekrarlanacak olması nedeniyle, 29 Haziran’da yapılacak. Sınava başvurular, 29 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında alınacak.”
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