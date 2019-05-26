E-YDS sonuçları açıklandı!
Elektronik ortamda gerçekleştirilen E-YDS sınavının sonuçları 25 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'da erişime açıldı. İngilizce alanında gerçekleştirilen sınavın sonuçları ile birlikte temel soru kitapçığı duyurusuna da yer verildi. İşte, E-YDS sonuçları ve soru cevap kitapçığı
E-YDS sonuçları dün akşam saatlerinde adayların Aday İşlemleri Sistemi ekranın aracılığıyla erişime açıldı. E-YDS sonuçları bilgisi haricinde sorular ve cevapların da yüzde 10'luk kısmı ÖSYM'nin internet sitesi aracılığıyla görüntülenebilecek.
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