E-YDS sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (E-YDS) sonuçları açıklandı. İşte, birçok adayın katılım sağladığı E-YDS sonuçları hakkında detaylı bilgiler
E-YDS sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM duyuruyu şu şekilde gerçekleştirdi;
"28 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2018/4 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 28 Nisan 2018 tarihinde saat 20:35'te ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.
Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle