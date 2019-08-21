e-YDS İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandı
e-YDS İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandı. 24 Ağustos’ta yapılacak sınav için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
e-YDS 2019/10 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilirler. 24 Ağustos’ta yapılacak olan e-YDS 2019/10 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunlu. Sınava Giriş Belgesi yanında olmayanlar sınava alınmayacak.
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