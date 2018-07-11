e-YDS İngilizce için başvurular başladı
e-YDS İngilizce başvuruları başladı. Adaylar 4 Ekim’e kadar ÖSYM’nin internet adresinden başvuruda bulunabilir.
Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) İngilizce, 13 Ekim’de Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak. Sınav için başvurular başladı. Adaylar 11 Temmuz-4 Ekim arasında ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek.
Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından kontenjan, Ankara’da 3 bin, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olarak belirlendi. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilecek. Kontenjan dolduğunda adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için ücret ödeme süresi sonlandırılacak. ÖSYM tarafından e-YDS adayları için deneme sınavı da yayınlandı.
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