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    e-YDS İngilizce için başvurular başladı

    Hürriyet Eğitim
    15.03.2018 - 16:13 | Son Güncelleme:

    e-YDS 2018 İngilizce başvuruları başladı. Başvurular, 19 Nisan’a kadar ÖSYM internet adresinden yapılacak.

    e-YDS 2018/4 İngilizce, 28 Nisan’da Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav süresi ise 180 dakika.

    Sınava girecek sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından kontenjan, Ankara’da 4 bin 200, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacak. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilecek. Dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

    2018 E-YDS KILAVUZU’NA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

    Etiketler: ÖSYM , Başvuru
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