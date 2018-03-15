e-YDS İngilizce için başvurular başladı

e-YDS 2018/4 İngilizce, 28 Nisan’da Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav süresi ise 180 dakika.

Sınava girecek sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından kontenjan, Ankara’da 4 bin 200, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacak. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilecek. Dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

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