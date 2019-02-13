e-YDS giriş belgeleri yayınlandı
ÖSYM, e-YDS İngilizce adayların sınava giriş belgelerini yayınlandı. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belgelere ulaşabilir.
e-YDS İngilizce adaylarının, sınava girecekleri yerlere atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM’nin ‘ais.osym.gov.tr’ adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilir. Sınav 16 Şubat’ta düzenlenecek. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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