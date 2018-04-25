e-YDS giriş belgeleri internette
e-YDS’nin giriş belgeleri ÖSYM’nin internet sitesinde açıklandı. Adaylar sınav giriş belgelerini şifreleri ile öğrenebilecek.
28 Nisan 2018 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2018/4 adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ne ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecekler.
Öte yandan ÖSYM adayları, e-YDS 2018/4 için saat 14:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı konusunda uyardı.
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