E-YDS başvuruları başladı
E-YDS başvuruları başladı. Adaylar 10 Ocak’a kadar ÖSYM’nin internet adresinden başvurularını yapabilir. Sınav 19 Ocak’ta düzenlenecek.
Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) başvuruları alınmaya başladı. Adaylar, 10 Ocak’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurularını yapabilir.
Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından, bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3 bin, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacak.
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