e-Sertifikalı turist rehberleri yetiştirecekler
Anadolu Üniversitesi ile Türkiye Turist Rehberleri Birliği arasında imzalanan “Uzmanlık, Eğitim, Sınav ve Belgelendirme” protokolüyle, turizm rehberliği alanında e-Sertifika programı açılacak. Öğrenciler bu programla alacakları sertifikalar aracılığıyla turist rehberliği yapabilecekler.
Anadolu Üniversitesi ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği’nin işbirliği kapsamında turist rehberliği alanında e-Sertifika programı açılabilecek. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Zeki Apalı'nın imzaladığı işbirliği Türkiye'de turizm rehberliği yapacak kişilerin eğitimlerini içeriyor. Rehberlik eğitimi alacak kişiler, Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Programları ile turizm rehberliği konusunda açılacak e-Sertifika Programlarından sertifikalarını alabilecek. Öğrenciler bu sertifika sayesinde rehberlik mesleğini yapma şartlarını sağlamış olacak. Sertifika programına mevcut turist rehberlerinin yanı sıra, özellikle Turist Rehberliği bölümlerinde okuyan öğrenciler de katılabilecek.
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