e-Portfolyo ile öğrenciler yakından izlenecek
2023 Eğitim Vizyonu’nun en önemli hedeflerinden biri daha hayata geçiyor. Öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif yetenek ve kazanımlarının dijital ortamda izlenerek, değerlendirme ve yönlendirme süreçlerine kaynaklık edeceği e-Portfolyo projesinin detayları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. e-Portfolyo ile tüm öğrenciler, erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar takip edilecek, değerlendirilecek. Bu bilgiler ışığında ilgi ve yeteneklerini geliştirmek, onları doğru yönlendirmek mümkün olacak.
Bakan Selçuk, projeyle ilgili şunları söyledi:
“e-Portfolyo çok sayıda karmaşık veriyi ‘daha anlamlı’ hale getiriyor. Çocuğun okul içinde ve dışındaki başarılarının bütünsel şekilde dosyalandığı portfolyolar, gelişimsel ihtiyaçları da gösteriyor ve her çocuğa yapılacak rehberlik için doğru çerçeveyi sunuyor. Çocuğun tüm okul yaşamında aldığı sonuçlar, elde ettiği başarılar, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda katkılarından oluşan ürün dosyası e-Portfolyoda oluyor. Ulusal ve uluslararası projelere katılımları, öğrencinin kendini tanıttığı bir bölüm, okuduğu kitapların adları ve sayfa sayıları ile bu bilgilerin grafiksel analizleri de bulunuyor.
e-Portfolyo çalışmasıyla, öğrencinin ilgi ve merakı yıllara yayılan bir süreçle izleniyor. Bu da bir sonraki eğitim kademesinde yapılacak tercihlerin veriye dayalı yapılmasını sağlıyor. Okul ve okul dışı yaşamın entegrasyonu yine e-Portfolyo ile sağlanıyor. e-Okul sistemine kayıtlı her öğrenci e-Portfolyo sistemine de kayıtlı olmakla birlikte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden e-Portfolyosu’na erişim sağlayabiliyor.”
4’TEN YAPILMIŞ YÜZLER
Bakan Ziya Selçuk, toplantıda bir de Picasso anektodu paylaştı:
“Bir çocuk var okulun birinde. Öğretmen sınıfa rakamları öğretiyor. Çocuk 4 rakamına gelince kilitlenip kalıyor. Bir buruna benzetiyor çocuk 4 rakamını. Burnu fark edince, kaşını, gözünü, ağzını da çizmeye, yüzü tamamlamaya başlıyor. Öğretmeni, kağıdı elinden alıp yenisini veriyor. Hadi tekrar... 5’e geçmesi lazım artık çocuğun ama her yazdığında yeniden burnu görüyor, yine kaş, göz, ağız, yine alıyor öğretmen kağıdı... Böyle geçen dersler... Çocuğun sonraki öğretim hayatında kaç tane 4 gördüğünü bilmiyoruz ama öğretmen onun önünden aldığı kağıtları atmayıp saklasaydı, porfolyosuna koysaydı, şimdi tek bir 4’ten yapılmış yüze milyonlar ödeyecekti dünya. Çünkü o çocuk Picasso’ydu.”
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