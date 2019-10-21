e-Portfolyo ile öğrenciler yakından izlenecek

2023 Eğitim Vizyonu’nun en önemli hedeflerinden biri daha hayata geçiyor. Öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif yetenek ve kazanımlarının dijital ortamda izlenerek, değerlendirme ve yönlendirme süreçlerine kaynaklık edeceği e-Portfolyo projesinin detayları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

e-Portfolyo ile tüm öğrenciler, erken çocukluktan; lise mezuniyetine kadar takip edilecek, değerlendirilecek ve bu bilgiler ışığında ilgi ve yeteneklerini geliştirmek ve onları doğru yönlendirmek mümkün olacak. Bakan Selçuk, projeyle ilgili şunları söyledi:

“Öğrencilerimiz, okul yaşamı boyunca akademik, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda birçok sonuç elde eder. Öğrencinin aldığı bu sonuçlar, bir yandan kendi çağ nüfusu içinde ne anlama geldiği diğer yandan da çocuğun yıllar içerisinde nasıl bir hikâyesi olduğu konusunda değerlendirme imkânı sunar. Bu bilinçle 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-portfolyo oluşturuldu. Bu hizmet çocuklarımızın eğitim yaşamları boyunca farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalara ulaşmamıza ve çalışmaları değerlendirmemize süreklilik sağlayan bir imkân tanıyacak.

KARMAŞIK VERİLERİ DAHA ANLAMLI HALE GETİRİYOR

e-portfolyo çok sayıda karmaşık veriyi ‘daha anlamlı’ hale getiriyor. Çocuğun okul içinde ve okul dışındaki başarılarının bütünsel bir şekilde dosyalandığı portfolyolar, gelişimsel ihtiyaçları da gösteriyor ve her çocuğa yapılacak rehberlik için de doğru çerçeveyi sunuyor. Çocuğun tüm okul yaşamında aldığı sonuçlar, elde ettiği başarılar, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda katkılarından oluşan ürün dosyası e-portfolyoda, öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımı, öğrencinin kendini tanıttığı bir bölüm; okuduğu kitapların adları, kitapların sayfa sayıları ve bu bilgilerin grafiksel analizler de bulunuyor.

e-Portfolyo çalışmasıyla, öğrencinin ilgi ve merakı yıllara yayılan bir süreçle izleniyor. Bu da bir sonraki eğitim kademesinde yapılacak tercihlerin veriye dayalı yapılmasını sağlıyor. Okul ve okul dışı yaşamın entegrasyonu yine e-Portfolyo ile sağlanıyor. e-Okul sistemine kayıtlı her öğrenci e-Portfolyo sistemine de kayıtlı olmakla birlikte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden e-Portfolyosuna erişim sağlayabiliyor.”

e-Portfolyo Sisteminin Özellikleri:

Öğrenci Bilgileri : Öğrenci ’nin sınıf, okul numarası, yabancı dil bilgisi, devamsızlık bilgileri gibi bilgiler yer alıyor.

Ürünlerim: Kullanıcının yapmış olduğu çalışmaları, ürün kategorisi seçerek e-Portfolyosuna ekleme olanağı sunuyor.

Hakkımda: Bu bölümde kullanıcı kendisini tanıtıcı bir makale yazabiliyor ve ilgi alanlarını seçebiliyor.

Etkinliklerim: Kullanıcının katılım sağladığı, performans ve derece gösterdiği, ortaya çıkardığı ürünlerin etkinlik kategorilerine göre grafiksel analizi yer alıyor. Ayrıca ilgili etkinliklerin adları ve alan bilgilerine de bu alandan ulaşmak mümkün.

Akademik Bilgiler: Not ortalamalarının tablo ve grafiksel analizi, Türkçe matematik ve yabancı dil derslerine ait notların grafiksel analizi, başarı belgeleri, seçmeli dersler, merkezi sınav bilgileri yer alıyor.

Okuduğum Kitaplar: Kullanıcının okumuş olduğu kitapların tür ve kategorilerine göre dağılımı, grafiksel analizi, okuduğu kitapların adları, sayfa sayıları bulunuyor.