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    ‘e-Okul’dan 1,5 milyar kez öğrenci bilgisi soruldu

    AA
    22.03.2018 - 11:37 | Son Güncelleme:

    MEB’in 18 milyon öğrenciye ait sınav sonuçlarından devamsızlıklara kadar pek çok bilgiye ulaşma imkânı tanıyan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne son bir yılda 1,5 milyar kez giriş yapıldı.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlığın öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu ve son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden e-Okul sistemi aracılığı ile öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlanıyor.

    Bakanlık bünyesinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen e-Okul sisteminde öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri yer alıyor.

    e-Okul sistemine öğrenci ve velilerce son bir yılda 1,5 milyar kez giriş yapıldı. Bu girişlerin yüzde 80'i, 18 milyon akıllı telefonda kurulu mobil e-Okul uygulamasından gerçekleştirildi.

    MEB’in e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

    Öte yandan e-Okul sistemi en çok tıklanan kamu siteleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle eğitim öğretim yılı sonlarında veliler günde 30 milyon kez e-Okul sistemine girerek çocuklarının okul durumlarıyla ilgili bilgilere ulaşıyor.

    Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , MEB , e-Okul , ÖĞRENCİ , e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi , Veli
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