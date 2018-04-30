E Okul Veli ve öğretmen girişi için pratik yöntem
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), not girişleri ve devamsızlık bilgilerinin yavaş yavaş netleştiği son günlerde araştırılan konu oldu. Binlerce öğrencinin bilgilerinin yer aldığı E Okul VBS ekranı, artık mobil uygulama olarak da kolayca kullanılabiliyor. Peki, yüz binlerce kişinin merakla araştırdığı E Okul VBS ekranı giriş işlemi nasıl yapılır? İşte, E Okul öğretmen girişi aracılığıyla sisteme dahil edilen öğrenci bilgileri hakkında detaylı bilgiler
E Okul VBS, öğrencilerin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Öğrenim gördükleri okullarda sözlü ve yazılı not bilgisi için detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, E Okul VBS öğrenci girişi ekranını sorguluyor. İşte, E Okul öğretmen girişi ile sisteme yüklenebilen not ve devamsızlık bilgilerini görüntüleyebileceğiniz VBS ekranı
E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?
Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.
Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN ÇOK ÖNEMLİ E-OKUL UYARISI
Milli Eğitim Bakanlığı, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığıyla öğrenci velilerine önemli bir duyuru gerçekleştirdi. İşte, bakanlığın yayımladığı o duyuru;
"Bazı velilerimizin telefonla aranarak randevu alındığı, e-Okul la ilgili geldikleri söyleyen kişilerin çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptıkları ve karşılığında senet imzalatıldığı şikayetleri gelmektedir. Benzer şekilde e-Okul’ dan geldiğini söyleyerek telefon eden ya da evinize gelerek satış yapmak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir."
MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KOLAY YÖNETİM
Akıllı telefonların kullanımının sıklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının bu ilerlemeye adaptasyonu da gecikmedi. Mobil uygulama ile erişim kolaylığını öğrenci, veli ve öğretmenlere de sunan Milli Eğitim Bakanlığı, İOS ve Android kullanıcıları için E-Okul VBS uygulamasını erişime açtı.
MOBİL E-OKUL'U ANDROİD TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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HANGİ ORTALAMA İLE HANGİ BELGELER ALINABİLİR?
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı
ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
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