E Okul veli bilgileri ile giriş ekranı! E Okul MEB.gov.tr yönetim bilgi sistemi!
E Okul veli bilgileri ile giriş ekranı, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Devamsızlık bilgileri, not durumları gibi detayların yer alacağı E Okul veli bilgileri ekranı, öğrenci bilgileri ile görüntülenebilecek. Peki, müdürlük işlemlerinin gerçekleştirilebileceği E-Okul yönetim bilgisi sistemi ve öğrencileri ilgilendiren E Okul veli bilgileri giriş ekranı girişi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrencilerin pek çok bilgisinin görüntülenmesine olanak sağlayacak. Devamsızlık bilgisinin yanı sıra ilk yazılı sınav sonuçları gibi detayların da yer alacağı E-Okul veli bilgilendirme sistemi, duyuruları da listeleyecek. Peki, E Okul MEB.gov.tr yönetim bilgi sistemi ve veli bilgilendirme sistemi girişi nasıl yapılır? İşte, o detaylar
Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.
Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.
E-OKUL VELİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
E OKUL YÖNETİM GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KOLAY YÖNETİM
Akıllı telefonların kullanımının sıklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının bu ilerlemeye adaptasyonu da gecikmedi. Mobil uygulama ile erişim kolaylığını öğrenci, veli ve öğretmenlere de sunan Milli Eğitim Bakanlığı, İOS ve Android kullanıcıları için E-Okul VBS uygulamasını erişime açtı.
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E-OKUL'U İOS TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
E-OKUL ARTIK BİLDİRİM GÖNDERECEK
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni yeniledi. Yaklaşık 50 milyon mobil cihaza kurulu e-Okul uygulamasının, MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen versiyonu hizmete girdi. Bakanlık tarafından tüm velilere ücretsiz olarak sunulan hizmet, bir öğrencinin okula kaydından başlayarak mezuniyetine kadar olan tüm süreçle ilgili bilgileri içeriyor. Mobil uygulama üzerinden e-Karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgilerine kolayca ulaşılabiliyor.
Bakanlık, mobil uygulamayla velilerin öğrencilerinin durumlarını kolayca takip edebilmelerini ve öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarını hedefliyor. Yeniden tasarlanan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, kullanıcı deneyiminin kalitesini artırmasının yanında Android veya iOS kullanıcılarının alışık oldukları platforma özgü kullanıcı arabirimi standartlarıyla donatıldı. Sistemde, yeni bir uygulama olarak velilere bildirim gönderme özelliği kazandırıldı. Bildirim özelliğiyle öğrenci devamsızlıkları gibi bilgilerin anında velilere ulaştırılması sağlanacak. Uygulamayla eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve devamsızlık oranlarının düşürülmesi hedefleniyor.
MEB BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ TEK PLATFORMDA BİRLEŞTİRMİŞTİ
MEB sunduğu her türlü hizmete yönelik iş ve işlemlerini elektronik ortamda yaparak e-Okul, MEBBİS, Doküman Yönetim Sistemi (DYS), Eğitim Bilişim Ağı (EBA), e-Yaygın, Açık Öğretim Kurumları, e-Personel gibi farklı sistemler kullanıyor. Daha önce her bir sisteme farklı platformlardan giriş yapılırken bu yıl yapılan iyileştirmeyle MEB'in elektronik hizmetlerinin tamamına aynı platformdan ve tek bir şifreyle girilebilmesi sağlanmıştı. Ayrıca söz konusu platformun e-Devlet ile entegrasyonu tamamlandığı için e-Devlet şifrelerinin de kullanabilmesine imkân tanınmıştı. Çalışmalar, 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki ‘mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonu ve veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçlerin iyileştirilerek başta okullar olmak üzere tüm yönetim kademelerinde bürokratik iş yükünün azaltılması’ hedefi doğrultusunda yapılıyor.
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