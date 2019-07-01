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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
01.07.2019 - 14:48, Son Güncelleme:/

E-Okul MEB girişi ile LGS tercihi için okul puanları ve yüzdelik dilimleri görüntüleyin!

E Okul öğrenci girişi ile yüzdelik dilimler ve okul puanları kapsamında LGS tercih işlemini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, bu doğrultuda internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, E-Okul MEB girişi ile LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte, LGS sınav sonuçları aracılığıyla edinilen yüzdelik dilimler ve taban puanlar bilgisiyle birlikte LGS tercihlerinde yönelik önemli detaylar

E-Okul MEB girişi ile LGS tercihi için okul puanları ve yüzdelik dilimleri görüntüleyin!
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LGS tercihleri, 1 Temmuz'da başlayan süreçte birçok kişinin gündemindeki konu olmaya başladı. LGS'de elde ettikleri puana ve yüzdelik dilime göre hareket edecek olan birçok kişi, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. İşte, LGS tercihleri ve yüzdelik dilimleri hakkında bazı bilgiler

LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için LGS yüzdelik dilimleri tercih robotu üzerinden görüntülenebilecek. 

Türkiye ve il geneli yüzdelik dilimleri görüntülemek için öncelikle TC Kimlik Numaranızı ve doğum tarihinizi girmelisiniz.

Daha sonra altta yer alan lise türleri arasından hangisine yerleşmek istiyorsanız tercihinizi gerçekleştirin ve altta bulunan il-ilçe seçeneklerini işaretleyin.

En son olarak da, En Düşük Yüzdelik Dilimi Kaydırma çubuklarını fare ile sağa-sola hareket ettirerek veya kılavyenizdeki sol(<-) ve sağ(->) yön tuşlarınızı kullanarak değiştirin.

YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH İÇİN TIKLAYINIZ

 

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