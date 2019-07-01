E-Okul MEB girişi ile LGS tercihi için okul puanları ve yüzdelik dilimleri görüntüleyin!
E Okul öğrenci girişi ile yüzdelik dilimler ve okul puanları kapsamında LGS tercih işlemini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, bu doğrultuda internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, E-Okul MEB girişi ile LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte, LGS sınav sonuçları aracılığıyla edinilen yüzdelik dilimler ve taban puanlar bilgisiyle birlikte LGS tercihlerinde yönelik önemli detaylar
LGS tercihleri, 1 Temmuz'da başlayan süreçte birçok kişinin gündemindeki konu olmaya başladı. LGS'de elde ettikleri puana ve yüzdelik dilime göre hareket edecek olan birçok kişi, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. İşte, LGS tercihleri ve yüzdelik dilimleri hakkında bazı bilgiler
LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için LGS yüzdelik dilimleri tercih robotu üzerinden görüntülenebilecek.
Türkiye ve il geneli yüzdelik dilimleri görüntülemek için öncelikle TC Kimlik Numaranızı ve doğum tarihinizi girmelisiniz.
Daha sonra altta yer alan lise türleri arasından hangisine yerleşmek istiyorsanız tercihinizi gerçekleştirin ve altta bulunan il-ilçe seçeneklerini işaretleyin.
En son olarak da, En Düşük Yüzdelik Dilimi Kaydırma çubuklarını fare ile sağa-sola hareket ettirerek veya kılavyenizdeki sol(<-) ve sağ(->) yön tuşlarınızı kullanarak değiştirin.
YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ
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