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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
03.07.2019 - 09:43, Son Güncelleme:/

E Okul girişi ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Tercih ekranında önemli adımlar!

LGS tercih kılavuzu dahilinde tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan binlerce öğrenci, sabah saatlerinde araştırmalarına başladı. E Okul üzerinden yapacakları tercih aşamasında belirli adımlara dikkat edecek olan adaylar, yerel yerleştirme tercihini tamamlamasının ardından yüzdelik dilimine göre nitelikli okullar arasından tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, E Okul LGS tercihleri nasıl yapılır? Tercih robotu nasıl kullanılır? İşte, o konu hakkında önemli bilgiler ve uzman görüşleri

E Okul girişi ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Tercih ekranında önemli adımlar!
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LGS tercih robotu aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) E Okul sistemi üzerinden yapacakları tercihleri öncesinde ön değerlendirme yapacak olan adaylar, internet üzerinden tercih robotu için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında uzmanlardan bazı bilgiler

LGS TERCİH ROBOTU ÖNEM ARZ EDİYOR

Şu ana kadar 500 bine yakın kişinin kullandığı LGS Tercih robotu, tercihlerin yönlendirilmesinde çok önemli bir yer tutuyor. LGS tercih robotunun kullanımı için uzmanlar da öneri de bulunuyor. 

Bu sene sınavın kolay olması özellikle yüksek puanlarda yığılmalara neden oldu. Geçen yıla göre 450-500 aralığında öğrenci sayısı çok fazla. Yığılmalar, puanların yükseleceğiyle ilgili kanıt sunuyor. Öğrenciler, sonuç belgesinde puanları çok yüksek görerek sevinse de yüzdelik dilimler ayakların yere basmasını sağladı. Bu nedenle yüzdelik dilimleri dikkate alarak tercih yapmak daha doğru. Yüzdelik dilimlerde aşağı-yukarı hareketlenmeler olsa da çok sert olmayacak. LGS 2018’de sınava giren öğrenci 971 bin iken 2019’da 1 milyon 29 bine yükseldi. Bu, yüzdelik dilimlerin değerinin geçen seneden daha az olmasına neden oluyor. Temkinli olun ve diliminizden düşük dilimli liseleri de yazın. Örneğin, yüzde 10’luk dilimdesiniz, ön sıraya yüzde 8-9 dilimli lise koyabilirsiniz. Yüzde 10-12 aralığına mutlaka 12’den daha düşük, yüzde 14-15 gibi tercihlere yer verin. Tarihleri iyi takip edin, geç kalmayın. Tercih uzmanlarından ve okulunuzun görevlilerinden destek alın.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLERİNİZİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih sürecine dair uzman görüşlerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz;

Uzman gözünden: LGS tercihleri nasıl yapılmalı?1-12 Temmuz tarih aralığında tamamlanacak olan LGS tercihleri için Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz önemli detaylara vurgu yaptı. Peki, doğru LGS tercihi nasıl yapılmalı? LGS tercih robotu nasıl kullanılmalı? İşte, uzman gözünden LGS tercihlerine dair detaylı bilgiler
daha fazla video için

İLK GÜNDEN 98 BİN TERCİH

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, LGS tercih sürecine dair bazı bilgiler verdi. İlk günden 98 bin öğrencinin başvurusunu tamamladığını belirten Özer, şu ifadeleri kullandı;

"2018’de birinci gün 12 bin öğrenci tercih yaparken bu sene birinci gün 98 bin öğrencimiz tercihini yaptı. Bu rakam tercih sürecinin ne kadar sağlıklı ilerlediğini ve sunduğumuz rehberlik hizmetinin ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor."


LGS TERCİHLERİ İÇİN TAKVİM NASIL İŞLEYECEK

LGS tercihlerinde başvurular 1-12 Temmuz tarih aralığında tamamlanacak. Bu aşamanın ardından 22 Temmuz tarihinde ise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar yayımlanacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih ve başvurularının alınması ise 29 Temmuz- 2 Ağustos tarihinde yapılacak.

E Okul girişi ile LGS tercihleri nasıl yapılır Tercih ekranında önemli adımlar

EN FAZLA 15 TERCİH YAPILABİLECEK

Adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabilecek. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

YERLEŞTİRMELERİN YÜZDE 10'U NİTELİKLİ LİSELERE, YÜZDE 10'U ADRESE DAYALI LİSELERE YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre öğrencilerin yüzde 10’u fen, Anadolu, sosyal bilimler, proje okullar gibi sınavla öğrenci alacak liselere gidecek. Geriye kalan yüzde 90’ı ise adrese dayalı olarak yerleştirilecek.

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