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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 20.11.2019 - 13:12, Son Güncelleme:/

e-Okul artık veliye ‘bildirim’ gönderecek

MEB, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni yeniledi. Uygulamaya, velilere bildirim gönderme özelliği eklendi. Böylece öğrenci devamsızlıkları gibi bilgilerin anında velilere ulaştırılması sağlanacak. Uygulamayla eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve devamsızlık oranlarının düşürülmesi hedefleniyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni yeniledi. Yaklaşık 50 milyon mobil cihaza kurulu e-Okul uygulamasının, MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen versiyonu hizmete girdi. Bakanlık tarafından tüm velilere ücretsiz olarak sunulan hizmet, bir öğrencinin okula kaydından başlayarak mezuniyetine kadar olan tüm süreçle ilgili bilgileri içeriyor. Mobil uygulama üzerinden e-Karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgilerine kolayca ulaşılabiliyor.

Bakanlık, mobil uygulamayla velilerin öğrencilerinin durumlarını kolayca takip edebilmelerini ve öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarını hedefliyor. Yeniden tasarlanan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, kullanıcı deneyiminin kalitesini artırmasının yanında Android veya iOS kullanıcılarının alışık oldukları platforma özgü kullanıcı arabirimi standartlarıyla donatıldı. Sistemde, yeni bir uygulama olarak velilere bildirim gönderme özelliği kazandırıldı. Bildirim özelliğiyle öğrenci devamsızlıkları gibi bilgilerin anında velilere ulaştırılması sağlanacak. Uygulamayla eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve devamsızlık oranlarının düşürülmesi hedefleniyor.

MEB BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ TEK PLATFORMDA BİRLEŞTİRMİŞTİ
MEB sunduğu her türlü hizmete yönelik iş ve işlemlerini elektronik ortamda yaparak e-Okul, MEBBİS, Doküman Yönetim Sistemi (DYS), Eğitim Bilişim Ağı (EBA), e-Yaygın, Açık Öğretim Kurumları, e-Personel gibi farklı sistemler kullanıyor. Daha önce her bir sisteme farklı platformlardan giriş yapılırken bu yıl yapılan iyileştirmeyle MEB'in elektronik hizmetlerinin tamamına aynı platformdan ve tek bir şifreyle girilebilmesi sağlanmıştı. Ayrıca söz konusu platformun e-Devlet ile entegrasyonu tamamlandığı için e-Devlet şifrelerinin de kullanabilmesine imkân tanınmıştı. Çalışmalar, 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki ‘mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonu ve veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçlerin iyileştirilerek başta okullar olmak üzere tüm yönetim kademelerinde bürokratik iş yükünün azaltılması’ hedefi doğrultusunda yapılıyor.

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