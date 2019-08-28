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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
28.08.2019 - 12:37, Son Güncelleme:/

e-Kayıt ile 280 milyon lira tasarruf

YÖK verilerine göre, 504 bin 271 üniversite öğrencisinin kaydının e-Kayıt sistemi üzerinden yapılmasıyla yaklaşık 280 milyon lira tasarruf sağlandı. Devlet üniversitelerine kayıt yaptıranların yüzde 83'ü; vakıf üniversitelerine kayıt yaptıranların ise yüzde 29'u e-Kayıt’ı tercih etti.

e-Kayıt ile 280 milyon lira tasarruf
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, 504 bin 271 üniversite öğrencisinin kaydını elektronik kayıt (e-Kayıt) sistemi üzerinden yapmasıyla yaklaşık 280 milyon lira tasarruf gerçekleştirildi. YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, üniversiteyi kazanan öğrencilerin tüm devlet üniversiteleri ile e-Kayıt hizmeti sunan 49 vakıf üniversitesine elektronik kayıt işlemleri 21 Ağustos'ta sona erdi. Öğrencilerin çoğunluğunun YÖK'ün e-Kayıt sistemini kullanarak işlemlerini tamamladığı görüldü. Bu yıl tüm devlet üniversiteleriyle e-Kayıt uygulamasına dahil olan 49 vakıf üniversitesi, isteyen öğrencilerine e-Devlet kapısından kayıt yaptırma imkânı sundu.

e-Kayıt imkânına sahip 647 bin 716 öğrenciden 504 bin 271'i, üniversite kaydını YÖK'ün hizmete sunduğu sistem üzerinden gerçekleştirdi. Böylelikle e-Kayıt olma imkânına sahip adaylardan yüzde 78'i, kaydını üniversitesine gitmeden elektronik ortamda kolayca yapmış oldu. Devlet üniversitelerinde 588 bin 118 öğrenciden 487 bin 111'i, elektronik kayıt uygulamasına dahil olan 49 vakıf yükseköğretim kurumunda ise 59 bin 598 öğrenciden 17 bin 160'ı e-Kayıt kolaylığını tercih etti. Böylece, öğrencilerin yüzde 83'ü devlet üniversitelerine, yüzde 29'u vakıf üniversitelerine kayıt için sistemi kullandı. Geçen yıl bu oran, devlet üniversitelerinde yüzde 79, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 24 olmuştu.

UYGULAMAYA İLGİ ARTIYOR
YÖK yetkilileri, üniversitelere kayıt işlemlerinde büyük kolaylık sağlayan e-Kayıt uygulamasına ilginin her geçen yıl artarak, öğrenci ve ailelerin kayıtlarda bir numaralı tercihi olduğunu belirtti. Devlet üniversitelerine göre vakıf yükseköğretim kurumlarındaki oranın daha düşük olmasının ise bu kurumlardaki öğrenim ücreti ödeme işlemlerindeki bazı prosedürlerden kaynaklandığı söylendi. Bu yıl, e-Kayıt sayesinde en az 280 milyon lira tasarruf sağlandığı tahmin ediliyor. Hesaplama, öğrencilerin kayıt yaptırmak için en az bir veliyle üniversitenin bulunduğu şehre gittiği düşünülüp, bir gecelik konaklama, gidiş dönüş ulaşım ve yemek harcamaları göz önüne alınarak yapıldı.

GEÇEN YILKİ TASARRUF TAHMİNİ 215 MİLYON LİRA
YÖK'ün geçen yılki hesaplamaları doğrultusunda, e-Kayıt imkanına sahip 586 bin 41 öğrenciden yüzde 75'ine karşılık gelen 439 bin 275'i elektronik kayıt yaptırmış ve bu sayede tahmini 215 milyon lira tasarruf sağlandığı öngörülmüştü. Öğrenci ve velilerin hem hayatlarını kolaylaştırmak hem de potansiyel harcamalarını azaltmak için son yıllarda elektronik kayıt, e-Öğrenci belgesi, online denklik başvurusu ve e-Mezun belgesi gibi birçok uygulama e-Devlet kapısı üzerinden hayata geçirildi. YÖK'ün hizmete sunduğu bu uygulamalar sayesinde bürokratik işlemler büyük ölçüde azaldı ve zaman tasarrufu sağlandı. Üniversitelerin bu öğrenciler için harcayacağı iş gücü de büyük oranda azalmış oldu.

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