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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
28.06.2019 - 11:20, Son Güncelleme:/

e-Atıklar, Mardin’de kodlama sınıfına dönüştürüldü

Türkiye’deki çalışanlarının topladığı e-Atıkların geri dönüşümünü sağlayan şirket, bundan elde edilen gelirle Mardin’de bir ilkokula kodlama sınıfı kurdu. Proje kapsamında ayrıca, okul kütüphanesine kitap da bağışlandı.

e-Atıklar, Mardin’de kodlama sınıfına dönüştürüldü
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Karbon ayak izini küçültme hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone Türkiye, çevreyi korumaya yönelik projelerine yenisini ekledi. Türkiye genelindeki tüm çalışanlarının topladığı elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu’nda kodlama sınıfı kuruldu. Proje kapsamında ayrıca, çocuklara sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşümle ilgili farkındalık ve bilinç kazandırmak amacıyla okul kütüphanesine kitap da bağışlandı.

MARDİN VE ÇEVRESİNDEKİ ÇOCUKLAR FAYDALANABİLECEK
Dünyada 2025’e kadar operasyonlardan kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmeyi hedefleyen Vodafone, Türkiye’de, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik eden bir projeye imza attı. Vodafone Türkiye çalışanlarının topladığı 360 kiloyu aşkın e-Atık, lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürüldü. Elde edilen gelirle Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu’nda 10 bilgisayarlı bir kodlama sınıfı kuruldu. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliğiyle yürütülen ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında kurulan kodlama sınıfında, Mardin ve çevresindeki tüm çocuklar kodlama eğitimi alabilecek.

e-Atıklar, Mardin’de kodlama sınıfına dönüştürüldü

‘ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUK TAŞIYORUZ’
Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu’nda düzenlenen açılış törenine Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Mardin Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer de katıldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“e-Atıklar, çoğunluğu zehirli olan zararlı maddeler içeriyor ve doğru şekilde yok edilmediğinde, insan ve çevre sağlığına ciddi zararlar veriyor. Dünyadaki atıkların sadece yüzde 1’ini e-Atıkların oluşturmasına rağmen, topraktaki tehlikeli madde kirliliğinin yüzde 70’ine e-Atıklar sebep oluyor. Bir teknoloji şirketi olarak, çevreye karşı sorumluluk taşıdığımıza inanıyor ve çevresel etkimizi en aza indirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, çalışanlarımızı da dahil ederek elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz bir proje gerçekleştirdik. Ofislerimizde topladığımız e-Atığın geri dönüşümünden elde edilen gelirle Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu’nda 10 bilgisayarlı bir kodlama sınıfı kurduk. Aynı zamanda, çocuklarımıza sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşümle ilgili farkındalık ve bilinç kazandırmak amacıyla okul kütüphanesine kitap bağışladık.”

HEDEF YÜZDE 100 YENİLENEBİLİR ENERJİ
Vodafone, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için, tüm dünyada 2025’e kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı ve kullandığı elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor. Şirket, Türkiye’de de operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini daha az atık üretimi ve daha az doğal kaynak kullanımıyla azaltırken, ürettiği atığı da geri dönüştürüyor. 2010’dan bu yana toplam 2 milyon ton kağıt kullanımını önleyerek yaklaşık 34 bin ağacın kesilmesini önleyen ve 2017-2018 mali yılında 15 ton kağıt, plastik ve evsel atığı geri dönüştüren şirketin şebeke kaynaklı atıkları ise lisanslı geri dönüşüm firmaları tarafından yüzde 99 oranında geri dönüştürülüyor.

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