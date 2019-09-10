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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
10.09.2019 - 10:10, Son Güncelleme:/

DYK E-Kurs öğretmen ve öğrenci başvurusu ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) dershane sistemine alternatif olarak getirdiği Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için süreç 9 Eylül tarihinde başladı. Kurs merkezlerinin başvurusunu 9-13 Eylül tarihleri arasında alacak olan bakanlık, DYK E-Kurs öğretmen ve öğrenci başvurusunu ise ilerleyen günlerde kabul edecek. Peki, DYK E-Kurs öğretmen ve öğrenci başvurusu ne zaman yapılabilecek?

DYK E-Kurs öğretmen ve öğrenci başvurusu ne zaman yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan E-Kurs öğretmen ve öğrenci başvurusu, belirlenen tarih aralığında tamamlanacak. Öğrenciler, E-Kurs başvurusuyla normal eğitimlerine ek olarak, eksik oldukları derslerde kurs alabilecek. Peki, DYK E-Kurs öğretmen ve öğrenci başvurusu ne zaman ve nasıl yapılabilecek? İşte, E-Kurs öğretmen ve öğrenci başvurusu hakkında bazı bilgiler

DYK E-KURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILABİLECEK?

DYK kapsamında öğretmen başvurularının alınması, 14-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Öğrencilerin başvuruları ise 19-23 Eylül tarih aralığında tamamlanacak.

24-29 Eylül tarihlerinde sınıfların oluşturulmasının ardından kursların başlayacağı tarih 30 Eylül olacak. DYK kursları 7 Haziran tarihine kadar devam edecek.

DYK E-Kurs başvuruları başladığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

KİMLER E-KURS BAŞVURUSU YAPABİLİYOR?

5'inci sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler kurslardan faydalanabilecek. Mezun öğrenciler de istemeleri halinde kurslara dahil olabilecek.

5,6,7,9,10,11. sınıf öğrencileri, haftalık 5 ders ve 12 saat,
8. sınıf öğrencileri, haftalık 6 ders ve 18 saat,
12.sınıf ve mezun öğrenciler, haftalık 6 ders ve 24 saat eğitim görebilecek.

ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunacak.

Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilecek. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilecek.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilecek.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilecek.

Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunacak.

Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden e-Kurs Modülü üzerinden kurs başvurusunda bulunabilecekler.

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere ait olacak.

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