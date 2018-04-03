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    Oyun teorisi uzmanı Winter: Duygular ve mantık birarada çalışıyor

    Hürriyet Eğitim
    03.04.2018 - 17:40 | Son Güncelleme:

    Davranışsal ekonomi ve oyun teorisi uzmanı Eyal Winter, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’nın Türkçeye çevirdiği ‘Akıllı Hissetmek’ kitabının lansmanı için Santralistanbul Kampüsü’nde okurlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte Winter, karar alma süreçlerinde mantık ve duygunun iş birliği halinde olduğuna dikkat çekti.

    Uluslararası Oyun Teorisi Derneği üyesi, davranışsal ekonomi ve oyun teorisi uzmanı Eyal Winter çevrildiği dillerde ilgi uyandıran kitabını tanıtmak ve okurlarıyla söyleşi yapmak üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan yaptığı açılış konuşmasında, “20’inci yüzyılın en önemli gelişmeleri içerisinde bugün güçlü bir davranış bilimleri kuramı var. Bu literatürün en güçlü isimlerinden Eyal Winter’ı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

    KARAR ALMADA BİLİNEN İKİ YANIŞ VAR
    Eyal Winter söyleşide, oyun teorisi gibi matematik disiplinine özgü bir alanı gündelik hayattan örneklerle basit bir dille anlattığı kitabından bahsederken, kendisini bu kitabı yazmak konusunda motive eden şeyin, daha önce yürütmekte olduğu İbrani Üniversitesi Rasyonalite Çalışmaları Merkezi Başkanlığı’nda edindiği deneyimler olduğunu söyledi. Mantık ve duygunun karar almada işbirliği içinde olduğunu belirten Winter, “Duyguların, insanların karar alma süreçlerine etkileri ile ilgili olarak bilinen iki yanlış var. Bunlardan ilki, aklın ve kalbin yani mantığın ve duyguların birbirleriyle çatışma içinde olduklarına dair yaygın inanış. İnsanlar, stratejik ya da günlük kararları alırlarken mantıklarıyla hareket etmeleri gerektiğini düşünür. Aslında bilimsel olarak biliyoruz ki, aldığımız en mantıklı kararlarda duygular da rol oynar. Dolayısıyla mantık ve duygu, iş birliği içinde ve bir arada çalışır. İkinci bilinen yanlış ise, duyguların karar alma süreçlerinde olumsuz etkilerinin olduğu yönünde. Halbuki duygular, mantıklı kararlara varmamızda yardımcı olur. Örneğin öfke duygusu, vücutta salgılanan adrenalini arttırdığından kişilerin çoğunlukla daha fazla odaklanmasına ve özellikle finansal konularda daha doğru kararlar vermelerine yardımcı olabilir” dedi.

    Etiketler: Uluslararası Oyun Teorisi Derneği
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