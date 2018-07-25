DUS ve STS diş hekimliği için başvuru zamanı
DUS ve STS diş hekimliği için başvurular başladı. Adayların bu sınavların her biri için 175 TL ödemesi gerekiyor. Başvuruda son gün ise 1 Ağustos.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Yurtdışı Yükseköğretim Diplamaları Denklik Yönetmeliği Uyarınca Diş Hekimliği Alanında Seviye Tespit Sınavı (STS Diş Hekimliği) için başvuruların alınmaya başlandığını açıkladı. Buna göre 16 Eylül’de yapılacak sınavlar için başvurular 1 Ağustos’ta sona erecek. Her bir sınavın ücreti ise 175’er TL olarak belirlendi. Ücret ödemek için son gün 2 Ağustos.
DUS ve STS diş hekimliğine geç başvuru günü 15 Ağustos olarak açıklandı. Fakat geç başvuru gününde adayların farklı ücret ödemesi gerekiyor. ÖSYM’nin kılavuzuna göre geç başvuru ücreti 265 TL olacak. 15 Ağustos’ta başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, aynı gün sınav ücretini de yatırması isteniyor.
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