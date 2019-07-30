DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) için başvurular alınmaya başlandı. Adaylar, başvurularını 8 Ağustos tarihine kadar sürdürebilecek.
STS ve DUS başvuruları için ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz dikkate alınacak. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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