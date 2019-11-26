DUS tercihleri başladı! 2019 Diş Hekimliği uzmanlık tercihleri
DUS tercihleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başladı. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilebilecek olan DUS tercihleri birçok kişinin gündeminde yer alıyor. İşte, DUS tercihleri hakkında ÖSYM'den gelen açıklamalar
DUS tercihleri, 26 Kasım-03 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 15.10'dan itibaren TC Kimlik Numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacak.
Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2019-DUS Tercih Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak olup adayların tercihlerini yapmadan önce Ek’te yer alan kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekecek.
Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2019- DUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adaylar, tabloda yer alan programların önceki yılın DUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilirler. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.
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