'Dünyanın en yeşil 67'nci kampüsü' İTÜ oldu
İTÜ, dünyanın seçkin üniversitelerinin kampüslerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric'te 67'inci sırada yer aldı. İTÜ, ilk 100'e giren tek Türk üniversitesi oldu. 2017 yılında, 77'inci sırada olan İTÜ, bu yıl 10 sıra daha öne çıktı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), dünyanın seçkin üniversitelerinin kampüslerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasında, 'dünyanın en yeşil 67'nci kampüsü' oldu. İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, GreenMetric; altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim alanlarında değerlendirme yapıyor. Geçen yıl 619 üniversite arasından 77'nci olan İTÜ, 'Yeşil Kampüs' alanında çalışmalarına devam ederek bu yıl da 81 ülkeden 719 üniversitenin değerlendirildiği GreenMetric'te, 10 basamak yükseldi.
'TÜRKİYE'YE BU MUTLULUĞU YAŞATMANIN GURURU İÇİNDEYİZ'
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, üniversitenin IU GreenMetric sıralamasındaki yeriyle ilgili şunları söyledi:
"Dünyada 77'nci sıradan 67'nci sıraya yükselen kampüsümüz, Avrupa'da 37'ncilikten 32'nciliğe yükseldi, Türkiye'de ise birinci sıradaki yerini korudu. Elde ettiğimiz bu dereceler bize daha büyük sorumluluklar yüklüyor. İlkleri gerçekleştiren üniversite kimliğimizle Türkiye'ye bu gururu yaşatmanın sevinci ve heyecanıyla daha fazla çalışmak ve daha büyük başarılar elde etmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. İTÜ olarak bundan sonraki hedefimiz, sıralamadaki yerimizi daha yukarılara taşımak, kampüslerimizi dünyaya örnek teşkil edecek sürdürülebilir yaşam alanları haline getirmek. Sıralamalarda yer almak araç; nihai amacımız mutlu yaşayabildiğimiz bir çevreyi mümkün kılmak. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ederim."
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