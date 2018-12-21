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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
21.12.2018 - 13:21, Son Güncelleme:/

'Dünyanın en yeşil 67'nci kampüsü' İTÜ oldu

İTÜ, dünyanın seçkin üniversitelerinin kampüslerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric'te 67'inci sırada yer aldı. İTÜ, ilk 100'e giren tek Türk üniversitesi oldu. 2017 yılında, 77'inci sırada olan İTÜ, bu yıl 10 sıra daha öne çıktı.

'Dünyanın en yeşil 67'nci kampüsü' İTÜ oldu
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), dünyanın seçkin üniversitelerinin kampüslerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasında, 'dünyanın en yeşil 67'nci kampüsü' oldu. İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, GreenMetric; altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim alanlarında değerlendirme yapıyor. Geçen yıl 619 üniversite arasından 77'nci olan İTÜ, 'Yeşil Kampüs' alanında çalışmalarına devam ederek bu yıl da 81 ülkeden 719 üniversitenin değerlendirildiği GreenMetric'te, 10 basamak yükseldi.

'TÜRKİYE'YE BU MUTLULUĞU YAŞATMANIN GURURU İÇİNDEYİZ'
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, üniversitenin IU GreenMetric sıralamasındaki yeriyle ilgili şunları söyledi:
"Dünyada 77'nci sıradan 67'nci sıraya yükselen kampüsümüz, Avrupa'da 37'ncilikten 32'nciliğe yükseldi, Türkiye'de ise birinci sıradaki yerini korudu. Elde ettiğimiz bu dereceler bize daha büyük sorumluluklar yüklüyor. İlkleri gerçekleştiren üniversite kimliğimizle Türkiye'ye bu gururu yaşatmanın sevinci ve heyecanıyla daha fazla çalışmak ve daha büyük başarılar elde etmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. İTÜ olarak bundan sonraki hedefimiz, sıralamadaki yerimizi daha yukarılara taşımak, kampüslerimizi dünyaya örnek teşkil edecek sürdürülebilir yaşam alanları haline getirmek. Sıralamalarda yer almak araç; nihai amacımız mutlu yaşayabildiğimiz bir çevreyi mümkün kılmak. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ederim."

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