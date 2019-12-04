Dünyanın en yeşil 54'üncü kampüsü İTÜ
İTÜ, kampüslerin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasında dünyanın en yeşil 54’üncü kampüsü oldu.
GreenMetric, altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim alanlarında değerlendirme yapıyor. Geçen yıl 719 üniversite arasından dünyada 67’nci olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), bu yıl 780 üniversitenin değerlendirildiği GreenMetric sıralamasında 13 basamak yükseldi. İlk 100'e girerek dünya sıralamasında 54’üncü olan İTÜ Avrupa da ise en yeşil 28’inci kampüs oldu.
‘HEDEFİMİZ YEŞİL, ÇEVRECİ VE DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KAMPÜS’
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ'nün yeşil kampüs sıralamasında başarısını arttırdığını ve üç yıldır istikrarlı bir şekilde yükseldiğini söyledi. Prof. Dr. Karaca, “İlkleri gerçekleştiren üniversite kimlikleriyle Türkiye'ye ilk 100'de olmanın gururunu yaşattı. Altyapıdan enerjiye, geri dönüşümden su kaynaklarının etkin kullanımına, ulaşımdan eğitim alanındaki çalışmalara kadar İTÜ'deki uzmanlarla işbirliği içerisinde yol haritası belirledik. Türkiye'deki sıfır atık politikası ve Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını da dikkate alarak çalışmaları hızlandırdık. Bu çalışmaların meyvesini de artan katılımcı sayısına rağmen 13 basamak yükselerek aldığımıza inanıyoruz. IU GreenMetric sıralamasındaki bu yükselişimiz, daha yeşil, daha çevreci ve daha sürdürülebilir bir kampüs olma hedefimizde moral katkısı sağladı. İTÜ'nün bundan sonraki hedefi, sıralamadaki yerini daha yukarılara taşımak ve bünyesindeki tüm kampüsleri dünyaya örnek teşkil edecek sürdürülebilir yaşam alanları haline getirmek. Sıralamalarda yer almanın araç, nihai amacımız ise mutlu ve huzurlu yaşanılabilen bir çevreyi mümkün kılmak. Bu başarıda emeği geçen İTÜ ekibine teşekkür ediyorum.”
‘YEŞİL KAMPÜS’ PROJESİ
İTÜ ‘Yeşil Kampüs’ projesiyle doğaya ve insana saygılı bir anlayış benimsendi. Kampüs içindeki doğal hayat korunarak kısa ve uzun vadeli bir yapılandırma projesi başlatıldı. Bu projenin amacının ise insana ve çevreye saygılı bir bilinç oluşturmak. İTÜ'nün yeşil kampüs anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği projelerden bazıları şöyle:
"Bisiklet kenti İTÜ anlayışıyla kampüs içinde inşa edilen bisiklet ve yürüyüş yolları, geri dönüşüm bilincini yerleştirmek amacıyla oluşturulan konteyner bölgeleri, engelli personelin başına getirildiği engelli birimi, açık ve kapalı spor alanları, peyzaj estetiği ile bütünlük oluşturan doğal yaşam alanları, atık suyunun ve yağmur suyunun kazanılması için kullanılan doğa dostu inşa malzemeleri."
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