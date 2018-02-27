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    Haberler >Eğitim>Dünyadan mizah yüklü sınıf manzaraları

    Dünyadan mizah yüklü sınıf manzaraları

    Önder ÖNDEŞ
    27.02.2018 - 13:47 | Son Güncelleme:

    Eğitim dünyasında mizah nadiren karşımıza çıkıyor. ABD’li eğitim içerikleri platformu ‘BoredPanda’ mizah yüklü sınıf manzaralarını paylaşıyor.

    Ciddiyet, eğitim dünyasında pek elden bırakılmaz. Ancak dünyanın dört bir tarafında sınıflara mizah taşıyan birçok öğretmen ve öğrenci var. ABD’li sosyal içerikler platformu ‘BoredPanda’, 10 mizah yüklü paylaşımı bir araya getiriyor.  İşte dünyadan eğlenceli eğitim manzaraları.

    Bugünkü ders Darth Vader’dan. Çıkartın ışın kılıçlarınızı...Dünyadan mizah yüklü sınıf manzaraları

    Lütfen sınav öncesinde telefonlarınızı bırakın. Kopyanın önüne geçmek için zekice bir yöntem. Her öğrenci adının olduğu yere telefonunu bırakıyor.
    Dünyadan mizah yüklü sınıf manzaraları

    Derste uyuyakalınca, öğretmeni tarafından yakalanan bir öğrenci.
    Dünyadan mizah yüklü sınıf manzaraları

    Kalem için öğretmene sorduğunuzda.
    Dünyadan mizah yüklü sınıf manzaraları

    Bir matematik öğretmeni öğrencilerine, ödünç vermekten yorulunca, üzerine ‘I want to marry Justin Bieber (Justin Bieber ile evlenmek istiyorum)’ yazdırdığı kalemler hazırlamış. Bir daha isteyen oldu mu acaba?Dünyadan mizah yüklü sınıf manzaraları

    Plüton, 2006’da Güneş Sistemi’ndeki gezegenler arasından çıkarılarak, cüce gezegen adını aldı. Fen bilimleri öğretmeni bu durumu sınıfta yer alan posterde, gezegenin üzerine  “Huzur içinde yatsın” yazarak esprili bir şekilde ele almış.
    Dünyadan mizah yüklü sınıf manzaraları

    Derse gitmek için biraz farklı bir elbise.
    Dünyadan mizah yüklü sınıf manzaraları

    Sıvılar konusunu anlatırken ilginç bir slayt: “Kediler sıvıdır. Sıvılar... Bulundukları kabın şeklini alır ve bunu korurlar. Yani kediler sıvıdır.”
    Dünyadan mizah yüklü sınıf manzaraları

    İngilizce öğretmeni, final sınavında, sınıf saatinin üzerine ilginç bir yazı asmış. “Zaman geçiyor. Ya sen?”
    Dünyadan mizah yüklü sınıf manzaraları

    Periyodik tabloya farklı bir bakış. ABD’li şarkıcı Lady Gaga’nın ‘Bad Romance’ şarkısının periyodik tablo yorumu.
    Dünyadan mizah yüklü sınıf manzaraları

    Etiketler: Sınıf , Mizah , Eğitim
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