Dünyadan mizah yüklü sınıf manzaraları

Ciddiyet, eğitim dünyasında pek elden bırakılmaz. Ancak dünyanın dört bir tarafında sınıflara mizah taşıyan birçok öğretmen ve öğrenci var. ABD’li sosyal içerikler platformu ‘BoredPanda’, 10 mizah yüklü paylaşımı bir araya getiriyor. İşte dünyadan eğlenceli eğitim manzaraları.

Bugünkü ders Darth Vader’dan. Çıkartın ışın kılıçlarınızı...

Lütfen sınav öncesinde telefonlarınızı bırakın. Kopyanın önüne geçmek için zekice bir yöntem. Her öğrenci adının olduğu yere telefonunu bırakıyor.



Derste uyuyakalınca, öğretmeni tarafından yakalanan bir öğrenci.



Kalem için öğretmene sorduğunuzda.



Bir matematik öğretmeni öğrencilerine, ödünç vermekten yorulunca, üzerine ‘I want to marry Justin Bieber (Justin Bieber ile evlenmek istiyorum)’ yazdırdığı kalemler hazırlamış. Bir daha isteyen oldu mu acaba?

Plüton, 2006’da Güneş Sistemi’ndeki gezegenler arasından çıkarılarak, cüce gezegen adını aldı. Fen bilimleri öğretmeni bu durumu sınıfta yer alan posterde, gezegenin üzerine “Huzur içinde yatsın” yazarak esprili bir şekilde ele almış.





Derse gitmek için biraz farklı bir elbise.





Sıvılar konusunu anlatırken ilginç bir slayt: “Kediler sıvıdır. Sıvılar... Bulundukları kabın şeklini alır ve bunu korurlar. Yani kediler sıvıdır.”





İngilizce öğretmeni, final sınavında, sınıf saatinin üzerine ilginç bir yazı asmış. “Zaman geçiyor. Ya sen?”





Periyodik tabloya farklı bir bakış. ABD’li şarkıcı Lady Gaga’nın ‘Bad Romance’ şarkısının periyodik tablo yorumu.





