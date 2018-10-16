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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Fotoğraf: UNICEF Tanya Bindra
16.10.2018 - 15:39, Son Güncelleme:

Dünyada okulların 4’te birinde tuvalet yok

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
Dünyada okulların 4’te birinde tuvalet yok

UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), okulların hijyen durumuyla ilgili yeni ve çok önemli bir rapor yayınladı.

Buna göre, 90 ülkede okulların 4’te birinde tuvalet yok. 570 milyon çocuk okullarında içme suyu içemiyor. 850 milyon öğrenci de su ve sabundan mahrum, ellerini bile yıkayamıyor. Bu durum, çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimlerini etkilerken, hijyen eksikleri nedeniyle hastalıkların da kapısını da aralıyor. Özellikle Sahra-Altı Afrika’da tablo endişe verici boyutlarda. Eğitim Servisi’nden Önder Öndeş’in ‘Okullarda İçme Suyu, Hijyen ve Sağlık Hizmetleri’ raporundan derlediği bilgiler çok çarpıcı:

850 MİLYON ELLERİNİ YIKAYAMIYOR
Elleri yıkamak özellikle okullarda çocukların sağlığının korunmasında çok önemli. 2016 verilerine göre, okulların yüzde 53’ünde su ve sabun gibi temel temizlik malzemeleri bulunuyor. Yüzde 11’inde sabun bulunmazken, her ikisinin de olmadığı okulların oranıysa yüzde 36. Yani yaklaşık 850 milyon çocuk, eğitim kurumlarında ellerini bile yıkayamıyor. Özellikle Sahra-Altı Afrika’da her beş okuldan sadece birinde su ve sabun var.

600 MİLYONUN İÇME SUYU YOK
Okullarda su; eğitime katılım ve öğrenme düzeylerini de arttıran çok önemli bir unsur. Ayrıca içme suyu bilişsel gelişimi de etkiliyor. 2016 verilerine göre, dünyada her 10 okuldan 7’sinde içme suyu bulunuyor. Yüzde 12’sinde sınırlı bir erişim varken, susuz kalan eğitim kurumlarının oranıysa yüzde 19. Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’da içme suyu hizmetleri tüm okullarda sağlanıyor. Ancak Türkiye’nin de yer aldığı ‘Kuzey Afrika ve Batı Asya’ ülkeleri grubunda eğitim kurumlarının yüzde 16’sında hiçbir içme suyu hizmeti verilemiyor. Yani 570 milyon çocuk okullarında içme suyu içemiyor.

EN TEMEL İNSANİ HİZMETTEN YOKSUN
Tüm okullarda tuvalet ve öğrencilerin sağlığını koruyacak bir altyapının olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak gerçek oldukça farklı. Dünya okullarının yüzde 66’sında temel tuvalet ve bunu destekleyecek bir altyapı var. Yüzde 12’sinde sınırlı bir tuvalet sistemi varken, hiç olmayan eğitim kurumlarının oranıysa yüzde 23. Yani her dört okuldan birinde öğrenciler temel insani ihtiyaçlarını bile güvenli ve sağlıklı bir ortamda gideremiyor. Bu da, 620 milyon öğrenci bu hizmetten yoksun demek. Türkiye’nin yer aldığı ülkeler grubunda ise tuvaletsiz okulların oranı yüzde 10. Sahra-Altı Afrika ile Okyanusya’da okulların yarısında tuvalet bulunmuyor.

 

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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