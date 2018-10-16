Dünyada okulların 4’te birinde tuvalet yok

Buna göre, 90 ülkede okulların 4’te birinde tuvalet yok. 570 milyon çocuk okullarında içme suyu içemiyor. 850 milyon öğrenci de su ve sabundan mahrum, ellerini bile yıkayamıyor. Bu durum, çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimlerini etkilerken, hijyen eksikleri nedeniyle hastalıkların da kapısını da aralıyor. Özellikle Sahra-Altı Afrika’da tablo endişe verici boyutlarda. Eğitim Servisi’nden Önder Öndeş’in ‘Okullarda İçme Suyu, Hijyen ve Sağlık Hizmetleri’ raporundan derlediği bilgiler çok çarpıcı:

850 MİLYON ELLERİNİ YIKAYAMIYOR

Elleri yıkamak özellikle okullarda çocukların sağlığının korunmasında çok önemli. 2016 verilerine göre, okulların yüzde 53’ünde su ve sabun gibi temel temizlik malzemeleri bulunuyor. Yüzde 11’inde sabun bulunmazken, her ikisinin de olmadığı okulların oranıysa yüzde 36. Yani yaklaşık 850 milyon çocuk, eğitim kurumlarında ellerini bile yıkayamıyor. Özellikle Sahra-Altı Afrika’da her beş okuldan sadece birinde su ve sabun var.

600 MİLYONUN İÇME SUYU YOK

Okullarda su; eğitime katılım ve öğrenme düzeylerini de arttıran çok önemli bir unsur. Ayrıca içme suyu bilişsel gelişimi de etkiliyor. 2016 verilerine göre, dünyada her 10 okuldan 7’sinde içme suyu bulunuyor. Yüzde 12’sinde sınırlı bir erişim varken, susuz kalan eğitim kurumlarının oranıysa yüzde 19. Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’da içme suyu hizmetleri tüm okullarda sağlanıyor. Ancak Türkiye’nin de yer aldığı ‘Kuzey Afrika ve Batı Asya’ ülkeleri grubunda eğitim kurumlarının yüzde 16’sında hiçbir içme suyu hizmeti verilemiyor. Yani 570 milyon çocuk okullarında içme suyu içemiyor.

EN TEMEL İNSANİ HİZMETTEN YOKSUN

Tüm okullarda tuvalet ve öğrencilerin sağlığını koruyacak bir altyapının olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak gerçek oldukça farklı. Dünya okullarının yüzde 66’sında temel tuvalet ve bunu destekleyecek bir altyapı var. Yüzde 12’sinde sınırlı bir tuvalet sistemi varken, hiç olmayan eğitim kurumlarının oranıysa yüzde 23. Yani her dört okuldan birinde öğrenciler temel insani ihtiyaçlarını bile güvenli ve sağlıklı bir ortamda gideremiyor. Bu da, 620 milyon öğrenci bu hizmetten yoksun demek. Türkiye’nin yer aldığı ülkeler grubunda ise tuvaletsiz okulların oranı yüzde 10. Sahra-Altı Afrika ile Okyanusya’da okulların yarısında tuvalet bulunmuyor.