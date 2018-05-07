Dünyaca ünlü Fin matematikçi Maarit Rossi: Matematikte ezberi kenara bırakın
Fin matematikçi Maarit Rossi, matematik öğretiminde ezberin bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, “Öğrencilerin matematik sayesinde günlük hayat problemlerine çözüm üretmesi gerekiyor” dedi.
İngiliz Varkey Vakfı tarafından 2016’da ‘Küresel Öğretmen Ödülü’ne aday gösterilen 10 finalist arasında yer alan Maarit Rossi, İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretmen ve öğrencilerle biraraya geldi. Matematik öğretiminde hâlâ 100 yıl öncesindeki modellerin kullandığını belirten Rossi, ezberin bir kenara bırakılması ve öğrencilerin matematik sayesinde günlük hayat problemlerine çözüm üretmesi gerektiğini dile söyledi. Fin matematikçi Rossi şöyle devam etti:
“Matematikte 100 yıl öncesinin modelleri hâlâ birçok ülkede kullanılıyor. Toplum değişiyor, okulların dışındaki hayat daha farklı bir hale geliyor. Ancak biz matematikte hâlâ aynı modelleri kullanıyoruz. Sonuçta ne oluyor? Öğrenciler matematikten ya sıkılıyor ya da korkmaya başlıyor. Matematik öğretiminde öğrenciler bu alanın dilini ve kavramlarını öğrenmeli, becerilerini geliştirmeli. Bunun için eşit oranlarda teori ile aktif öğrenmeyi kullanmalıyız. Zaman zaman bu ikisinden biri öne çıkıyor. Fakat bunlar birarada ilerlemeli. Öğrencilerimize ezber yerine, anlama ve kullanmaya dayalı bir matematik eğitimi vermeliyiz.”
HER ÖĞRENCİ BU BECERİLERİ KAZANMALI
BAUSTEM Merkezi Direktörü ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sencer Çorlu da, her öğrencinin matematik öğrenme hakkına sahip olduğuna dikkat çekti. Bazı gençler için matematiğin sanata eşdeğer olduğunu söyleyen akademisyen, “Matematik becerilerini Türkiye’de bir azınlık kazanabiliyor. Fakat bu herkesin hakkı. Her öğrenci bu becerileri kazanmalı ve kullanabilmeli” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle