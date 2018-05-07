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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerEğitim HaberleriDünyaca ünlü Fin matematikçi Maarit Rossi: Matematikte ezberi kenara bırakın
GeriEğitim Dünyaca ünlü Fin matematikçi Maarit Rossi: Matematikte ezberi kenara bırakın
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Eğitim
07.05.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü Fin matematikçi Maarit Rossi: Matematikte ezberi kenara bırakın

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
Dünyaca ünlü Fin matematikçi Maarit Rossi: Matematikte ezberi kenara bırakın

Fin matematikçi Maarit Rossi, matematik öğretiminde ezberin bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, “Öğrencilerin matematik sayesinde günlük hayat problemlerine çözüm üretmesi gerekiyor” dedi.

İngiliz Varkey Vakfı tarafından 2016’da ‘Küresel Öğretmen Ödülü’ne aday gösterilen 10 finalist arasında yer alan Maarit Rossi, İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretmen ve öğrencilerle biraraya geldi. Matematik öğretiminde hâlâ 100 yıl öncesindeki modellerin kullandığını belirten Rossi, ezberin bir kenara bırakılması ve öğrencilerin matematik sayesinde günlük hayat problemlerine çözüm üretmesi gerektiğini dile söyledi. Fin matematikçi Rossi şöyle devam etti:

“Matematikte 100 yıl öncesinin modelleri hâlâ birçok ülkede kullanılıyor. Toplum değişiyor, okulların dışındaki hayat daha farklı bir hale geliyor. Ancak biz matematikte hâlâ aynı modelleri kullanıyoruz. Sonuçta ne oluyor? Öğrenciler matematikten ya sıkılıyor ya da korkmaya başlıyor. Matematik öğretiminde öğrenciler bu alanın dilini ve kavramlarını öğrenmeli, becerilerini geliştirmeli. Bunun için eşit oranlarda teori ile aktif öğrenmeyi kullanmalıyız. Zaman zaman bu ikisinden biri öne çıkıyor. Fakat bunlar birarada ilerlemeli. Öğrencilerimize ezber yerine, anlama ve kullanmaya dayalı bir matematik eğitimi vermeliyiz.”

HER ÖĞRENCİ BU BECERİLERİ KAZANMALI
BAUSTEM Merkezi Direktörü ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sencer Çorlu da, her öğrencinin matematik öğrenme hakkına sahip olduğuna dikkat çekti.  Bazı gençler için matematiğin sanata eşdeğer olduğunu söyleyen akademisyen, “Matematik becerilerini Türkiye’de bir azınlık kazanabiliyor. Fakat bu herkesin hakkı. Her öğrenci bu becerileri kazanmalı ve kullanabilmeli” dedi.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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