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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Serdar ERGÜN
15.04.2019 - 13:59, Son Güncelleme:/

‘Dünya Vatandaşlığı Programı' başlatıldı

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Birimi (UNITAR) yöneticisi Alex Meija, Dünya Vatandaşlığı Programı’nın açılışını yaptığı üniversitede, dünyaya herkesin sahip çıkması gerektiği mesajını verdi.

‘Dünya Vatandaşlığı Programı' başlatıldı
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Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Birimi (UNITAR) Yöneticisi Alex Meija, Bahçeşehir Koleji’nin davetiyle geldiği İstanbul’da ABD’li astronot Scott Kelly’nin uzaydan Dünya'yı çektiği görüntüleri paylaşarak “Dünyaya iyi bakmalıyız” dedi. Meija, şunları söyledi:
“Sürdürülebilir kalınma hedefleri 2030’dan itibaren ancak bir sonraki nesil sahiplenirse değer bulacak. Önem vermek lazım bu sayede kaçınılmaz olarak çözüme ulaşacağız gezegene yardımcı olmalıyız. Yoksullara, göçmenlere yardım etmeliyiz. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri önem vermekten başka bir şey değil. Harvard Üniversitesi’nin Bahçeşehir Koleji’yle ilgili çalışma ortaklığı çok önemli, müteşekkirim. ABD’li astronot Kelly’nin de belirttiği gibi elimizde tek bir gezegen kaldı. Dünya bizim evimiz, ona iyi bakmak zorundayız.”

'ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK'

Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen ve Bahçeşehir Koleji'nin, yenilikçi, yaratıcı, üretken, girişimci ve lider dünya bireyleri yetiştirmek amacıyla okullarında uygulamaya koyduğu 'Dünya Vatandaşlığı Programı'nın açılışı yapıldı. Harvard Üniversitesi Eğitim Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Fernando Reimers’ın da katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Bahçeşehir Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel şunları söyledi:

“Bugün Türkiye için eğitimde önemli bir pencere açıyor, önemli bir girişim başlatıyoruz. BM ile birlikte yedi yıldır üzerinde çalıştığımız dünya vatandaşlığı programı güncelleyerek, Harvard Üniversitesi’nden destek aldık. Dünya vatandaşlık programını ilk başlatan Reimers’ın kitabını Türkçe’ye çevirerek tüm eğitim kurumlarına verilmesi sağlayıp Türkiye’de önemli bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum. Biz yedi yıl önce dünya vatandaşlığı programını okullarımızda uygulamak istedik. Dünyanın sorunları arttı, diğer taraftan dünyayı küçülttük. Huzursuz bir dünya da yaşıyoruz. Dünyanın başka bir noktasındaki sorun artık hepimizi ilgilendiriyor. Sürdürebilir kalkınma hedefleri için yeni bir programı hedefledik. Bu çerçevede eğitim müfredatımızı ele almalıyız. Biz bir eğitim gurubu olarak buna destek olmamız kaçınılmaz. Katkı sağlamak üzere çalışacağımızı ifade etme isteriz.”

'15 NİSAN DÜNYA VATANDAŞLIĞI GÜNÜ İLAN ETTİK'

15 Nisan’ı ‘Dünya Vatandaşlığı Günü’ ilan ettiklerini belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Kurulduğumuz ilk günden bugüne dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Prof. Dr. Reimers birçok öğretmenle çalıştı ve bu öğretmen 60 ders programı hazırladı.  Eğitimin üç temel şeye hizmet etmesi gerektiğini biliyoruz, buna göre programımızı geliştiriyoruz. Prof. Dr. Reimers'ın 60 ders programdan yola çıkarak okul öncesinden liseye uygulayacak şekilde entegre etmiş durumdayız. İkinci aşamada da öğretmenlerin iyi örnekleri tartışabilecekleri bir platformun hazırlığı içindeyiz. 15 Nisan'ı dünya vatandaşlığı günü ilan ettik. 15 Nisan 2020 için dünya vatandaşlığı zirvesine herkesi davet ediyoruz"  dedi.

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