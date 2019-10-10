Dünya üniversiteleri İzmir'de buluştu

Özel İzmir Amerikan Koleji, bu sene de kapsamlı bir üniversite tanıtım gününe ev sahipliği yaparak, geleceğe hazırlanan İzmirli gençleri, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle buluşturdu. ABD, Kanada, Asya, Uzak Doğu ve Avrupa’dan 72, Türkiye’den de 25 olmak üzere toplam 97 üniversitenin katıldığı 'ACI Education Day/ Eğitim Günü' tüm İzmirli gençlere kapılarını açtı.

Etkinlik, önce Türk ve yabancı üniversite temsilcilerinin İzmir Amerikan Koleji (ACI) öğrencilerine yönelik seminerleriyle başladı. Türkiye’de ve Yurt Dışında Tıp Eğitimi, Türkiye ve Yurt Dışında Mühendislik Eğitimi, Mimarlık Hakkında Sormak İstediğiniz Her Şey, Yurt Dışındaki Üniversitelere Başvuru Süreci gibi 20 farklı konu başlığını içeren çalıştaya katılan öğrenciler, bu konularla ilgili bilgi sahibi oldular. Öğrenci ve velileri çalıştaylar sonrasında kampüste açılan üniversite stantlarını gezdi. Öğleden sonra halka açık olarak gerçekleştirilen stant ziyaretlerinde de İzmir’de değişik okullarda okuyan öğrenci ve velileri üniversite yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

'ÜNİVERSİTE SEÇİMİ BİR SÜREÇTİR'

Üniversite seçiminin bir süreç olduğuna dikkat çeken ACI Müdürü Didem Erpulat, öğrencilerin bu alandaki tüm alternatifler hakkında bilgi sahibi olarak karar vermelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini belirtti. Erpulat, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Ofislerimizin liderliğinde bu sene 7'ncisini düzenlediğimiz ACI Education Day, bizlere, öğrencilerle Türkiye ve dünyanın prestijli üniversitelerini bir araya getirebilme olanağını sunduğu için çok önem taşıyor. Etkinliğe katılan üniversitelerden aldığımız duyumlara göre, Türkiye’de bir lise etkinliği olarak, hem Türk üniversiteleri hem de yabancı üniversitelerini aynı anda bu kadar kapsamlı bir katılımla ağırlayan tek platforma ev sahipliği ediyoruz. Stantların ziyaret edilmesi aşamasında etkinliği İzmir geneline açtığımız için, sadece kendi öğrencilerimize değil, İzmir’deki tüm okulların öğrenci ve velilerine de eğitim adına önemli bir hizmet vermiş oluyoruz.”

ACI Education Day’e (ACI Eğitim Günü) katılan üniversite temsilcilerinin bazıları, etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi:

'GENÇLER ÇOK BİLİNÇLİ SORULAR SORDU'

Birsen Yüce (Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ODTÜ): Etkinliğe katılan tüm öğrenciler çok bilinçliydi. Sordukları soruların niteliği ve derinliği bizleri çok etkiledi. 100’e yakın yurtiçi ve yurtdışı üniversite içinde ODTÜ’ye olan yoğun ilgi bizi ayrıca çok mutlu etti. Özellikle moleküler biyoloji, genetik, fizik ve ekonomi bölümü ile ilgili çok soru aldık.

'TÜRK ÜNİVERSİTELERDE DE IB AVANTAJI İSTİYORLAR'

Can Tamer (Sabancı Üniversitesi): 2017’de İzmir Amerikan Koleji’nden mezun oldum. Şu anda endüstri mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisiyim. 5-6 yıl öncesine kadar öğrenci olarak gezdiğim ve faydalandığım stantlarda bu kez üniversitemi tanıtıyorum. Tanıtım ofisinde görevli olduğum için yurtiçi ve yurtdışında çok fuar geziyorum, ama bu kadar kapsamlısına denk gelmedim. Öğrenciler, Uluslararası Bakalorya (IB) Diplomasının, Türk üniversiteleri üzerinde etkisini sordu. IB avantajını Türk üniversitelerde kullanmak isteyenlerin, dolayısıyla prestijli Türk üniversitelere eğilimin arttığını gördüm. En çok endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve malzeme mühendisliği ile ilgili bilgi istediler.

'ÖĞRENCİLER HEDEFLERİNİ ŞİMDİDEN BELİRLEMİŞ'

Mike Perez (Purdue University): Öğrencilerin ön bilgilerle donanmış olarak gelmesi ve Purdue ile ilgili temel bilgilere sahip olması beni çok mutlu etti. Böylece daha spesifik konulara ve okumak istedikleri dallara odaklanabildik. Öğrencilerin hedeflerini şimdiden belirlemiş olduklarını ve buna ulaşmak için çok istekli ve gayretli olduklarını gördüm. İlk kez Türkiye’ye geliyorum. Bu etkinlik ve insanlarınızın olumlu tavırları beni çok etkiledi.

'NEYE ODAKLANDIKLARINI VE NE İSTEDİKLERİNİ İYİ BİLİYORLAR'

Nathan Mack (University Of Soutern California): Bu etkinlik bizlere kendimizi İzmir’e tanıtmak için çok iyi bir fırsattı. Özellikle sadece eğitim odaklı bir etkinlik olması öğrencilerin konsantrasyonunu ve ilgilisini doğru yönlendirmek açısından çok önemliydi. Çok güzel ve ileri düzey sorular aldım. Ne istediklerini ve neye odaklandıklarını gayet iyi biliyorlardı. Mühendislik, ekonomi, film yapımı, gazetecilik gibi değişik dallarla ilgili sorularını büyük bir zevkle cevaplandırdım.